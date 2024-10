Davina Geiss bekommt zahlreiche anzügliche Fotos zugeschickt

Seit ihrer Kindheit stehen Davina (21) und ihre Schwester Shania (20) wegen ihrer Eltern Carmen (59) und Robert Geiss (60) in der Öffentlichkeit. Der Ruhm hat aber auch seine Schattenseiten. Immer wieder bekommt Davina unaufgefordert anzügliche Fotos in den sozialen Medien zugeschickt, berichtet ihre Mama im Podcast "Die Geissens": "Davina ist ja die Königin der Dickpics. Davina bekommt ja immer Dickpics und ich gebe das meinem Anwalt dann weiter und das gewinnen wir dann auch immer." Das habe Auswirkungen auf Davinas Privatleben, wie sie erzählt: "Ich glaube, ich kann keinen Freund haben nach den ganzen Bildern, die ich bekommen habe."

Auch Shania hatte in der Vergangenheit mit unliebsamen Geschichten zu tun, die sich auf ihr Liebesleben ausgewirkt haben. Ein Mann hatte behauptet, der 20-Jährigen nähergekommen zu sein und gefälschte Nachrichten an die Presse verkauft. Zwar wurde der Angeklagte wegen Verleumdung verurteilt, trotzdem hinterließ die Geschichte Spuren. "Das hat dir schon zu schaffen gemacht, die letzten anderthalb Jahre. Ihr seid jetzt nicht mehr so offen, irgendwelche Jungs kennenzulernen", weiß Carmen. Für Davina und Shania sei es schwierig, "jemals mal einen Freund zu finden, weil ihr natürlich jetzt alle Männer in denselben Sack steckt."

Carmen zeigte sich in der Vergangenheit alarmiert und stellte sich schützend vor ihre Töchter. "Ich lasse es nicht zu, dass meine Kinder derart belästigt werden. Es ist ganz wichtig, zu zeigen, dass man immer etwas tun kann gegen solche Männer. Auch auf Social Media ist nicht alles erlaubt", erklärte sie im Interview mit Bild. Es sei für Eltern gleichermaßen schlimm wie für Kinder, sich mit solchen Themen auseinandersetzen zu müssen.

Instagram / davinageiss Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2024

Instagram / carmengeiss Die Geissens

