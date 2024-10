"Die Richtige": Hat Bauer Marcel schon Gefühle für Jasmin?

Große Gefühle bei Bauer sucht Frau: Beim Date von Marcel und Jasmin wird es richtig romantisch. Da die Hofwoche in dem Betrieb des Mutterkuhhalters schon zur Hälfte vorbei ist, nehmen sich die beiden bei einer Wanderung mit anschließendem Picknick Zeit für einander. "Ich bin einfach unheimlich froh, dass wir uns kennenlernen dürfen", gesteht Jasmin, als sie auf der Picknickdecke gemeinsam die Aussicht genießen. Sie fühle sich wohl in seiner Nähe und gibt zu, dass sie ihn in ihr Herz geschlossen habe. Ein großer Schritt für Marcel, wie er begeistert erklärt: "Dass die Jasmin gesagt hat, dass sie mich ins Herz geschlossen hat, da hab ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich denke schon, dass die Jasmin die richtige Partnerin für mich sein kann."

Denn nicht nur die Sachbearbeiterin ist hin und weg von dem 29-Jährigen – auch Marcel schwärmt von seiner Auserwählten. "Ich gucke der Jasmin wahnsinnig gerne in ihre strahlend blauen Augen. Ich fühle mich da einfach wie angekommen", erklärt er ein wenig schüchtern und resümiert, es passe einfach zwischen den beiden. Arm in Arm aneinander gekuschelt lassen sie das romantische Date auf der Wiese ausklingen.

In den vergangenen Folgen machten die beiden bereits große Schritte in Richtung einer gemeinsamen Zukunft. "Wenn du vielleicht irgendwann zu mir ziehst, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie das für dich wäre?", fiel der Franke mit der Tür ins Haus. Doch Jasmin ging das wohl nicht zu schnell: Die 30-Jährige erzählte, sie habe sich bereits Gedanken gemacht und könne sich durchaus vorstellen, zunächst die Wochenenden auf dem bayerischen Hof zu verbringen und schließlich ganz dort hinzuziehen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" bei RTL+.

RTL Jasmin und Marcel bei "Bauer sucht Frau" 2024

RTL Jasmin und Marcel von "Bauer sucht Frau", 2024

