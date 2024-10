"Bauer sucht Frau"-Marcel & Jasmin reden schon über Zukunft

Bei Marcel und Jasmin funkt es gewaltig! Die Hofwoche könnte bei dem Mutterkuhhalter und seiner Auserwählten wohl nicht besser laufen – denn in der vierten Folge von Bauer sucht Frau sprechen die beiden schon über ihre gemeinsame Zukunft! Nachdem sie zusammen an einem Zaun gearbeitet haben, sitzt das Duo in der Schaufel des Baggers und kommt sich näher. Marcel legt ganz vertraut seinen Arm um die 30-Jährige und ergreift das Wort. "Wenn du vielleicht irgendwann zu mir ziehst, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie das für dich wäre?", fragt der Bauer. Jasmin erwidert, dass sie darüber schon gegrübelt hat und dass sie nicht von heute auf morgen alles in ihrer Heimat aufgeben könnte. Dennoch meint sie: "In Zukunft wäre das auf jeden Fall das Ziel [zu dir zu ziehen]."

Der Franke versteht, dass es ein großer Schritt für seine Hofdame wäre, ihr zu Hause für ihn zu verlassen. Dennoch betont er: "Aber ich würde sie in allem unterstützen, damit sie sich hier so wohl wie möglich fühlt." Sollte sie irgendwann zu ihm ziehen, müsste sie auch keine Aufgaben übernehmen. "In erster Linie will ich dich bei mir haben", betont Marcel. Ganz so schnell geht es natürlich noch nicht – aber Jasmin schlägt vor: "Für den Anfang könnte man die Wochenenden miteinander verbringen. Da würde ich dann auch gerne immer herkommen." Der 29-Jährige ist begeistert und strahlt über beide Ohren, während die Sachbearbeiterin sich an ihn kuschelt.

Ob sich aus Marcel und Jasmin am Ende der Hofwoche ein Paar entwickeln wird? Momentan sieht alles danach aus! Auch in den Tagen zuvor schienen die Funken zwischen den beiden mächtig zu sprühen. In der dritten "Bauer sucht Frau"-Folge kamen sie sich auch erstmals näher: Nachdem die zwei Kühe gefüttert hatten, saß Jasmin auf dem Schoß des Bayern. "Es fühlt sich gut an. Das wäre definitiv etwas, woran ich mich gewöhnen könnte", schwärmte Marcel daraufhin mit einem breiten Lächeln.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jasmin und Marcel von "Bauer sucht Frau", 2024

Anzeige Anzeige

RTL Jasmin und Marcel von "Bauer sucht Frau", 2024

Anzeige Anzeige