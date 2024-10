Dieser Realitystar ist Patricia Blancos Traum-TV-Kollege

Patricia Blanco (53) ist ein altbekanntes Gesicht im Reality-TV. Die Tochter von Roberto Blanco (87) nahm meistens alleine an TV-Shows teil. Doch wen würde sie sich in einem Format an ihrer Seite wünschen? Im Promiflash-Interview verrät Patricia: "Da gibt's schon einige, die ich witzig finde. Den Calvin (32) lieb ich zum Beispiel." Eine Sache schätze sie an dem TV-Casanova besonders: "Calvin ist einfach geil, mit dem kann ich mich auch tot lachen. Den finde ich richtig witzig."

Mit männlichen Realitystars habe sich Patricia zwar "noch nie so wirklich befasst", dafür aber mit ihren Kolleginnen. "Ich habe mehr die ganzen Frauen auf dem Schirm", erklärt Patricia im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Da ich ja offen und spontan bin, würde ich mich da erstmal jetzt jedem stellen."

Unter anderem könne sich die 53-Jährige vorstellen, wieder mit Theresia Fischer (32) in ein Format zu gehen. Die beiden waren zusammen bei Reality Queens. "Theresia ist zum Beispiel ein sehr fairer, offener Mensch. Ich mag sie und sie macht auch ihr Ding", schwärmt Patricia und fügt scherzend hinzu: "Aber Theresia ist mir zu schnell mit ihren langen Beinen. Mit ihr mache ich nichts mit Sport."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2023

RTL Deutschland Patricia Blanco und Danni Büchner

