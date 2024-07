Francesca Farago und Jesse verkünden Babygeschlechter!

Francesca Farago (30) und Jesse Sullivan (34) sind in freudiger Erwartung von Zwillingen. Am Wochenende feierten die Finger weg!-Bekanntheit und der Influencer die Baby Shower und nutzten die Zusammenkunft ihres engsten Kreises, um eine ganz besondere Ankündigung zu machen. In einem Snapchat-Video hält der werdende Vater eine Rede an der Seite seiner Liebsten und verrät: "Ich weiß, dass du wirklich hier bist, weil du wissen willst, welche Babys wir bekommen. Wir sind so glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir einen Sohn und eine Tochter bekommen."

Während die Gäste jubeln und klatschen, bricht Francesca in Tränen aus – doch es sind Freudentränen. "Ich weiß nicht, wieso ich weine", sagt sie, während sie sich wiederholt Luft zufächert. Sichtlich gerührt fällt sie ihrem Liebsten nach der Verkündung direkt in die Arme. Der Influencer ist im Gegensatz zu der werdenden Mama ruhig und schenkt ihr in solch einer emotionalen Situation offenbar den nötigen Halt – denn nach ein paar vergossenen Tränen kann sich Francesca wieder beruhigen.

Anfang April hatten Jesse und Francesca erstmals öffentlich über die Schwangerschaft gesprochen. Nur wenige Tage nach der Verkündung kamen die nächsten freudigen News: Die beiden erwarten nicht nur ein, sondern zwei Babys. Das verrieten die werdenden Eltern in einem süßen Clip auf Instagram, der sie bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin zeigt. Während die Medizinerin mit dem Ultraschall über Francescas Bauch fährt, erklärt sie: "Ich sehe zwei."

Instagram / francescafarago Francesca Farago mit Babybauch

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago

