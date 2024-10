Noch eine Operation: Katie Price plant Brustverkleinerung

Katie Price (46) will sich wieder unters Messer legen – diesmal allerdings für eine Brustverkleinerung. Der Reality-TV-Star hatte sich in der Vergangenheit zahlreiche Operationen unterzogen, darunter mehrere Brustvergrößerungen. Dass sie dies nun ändern möchte, erzählte sie im "The Louis Theroux Podcast". "Sie werden in zwei Wochen kleiner, sie sind zu groß. Es ist schrecklich, nicht wahr", klagte Katie. Für das Model ist das wohl ein waghalsiger Schritt, schließlich erlangte sie durch ihr Aussehen einst als Glamour-Model Aufmerksamkeit und verdient auch heute noch ihr Geld mit aufreizenden Bildern auf OnlyFans. Am größten war ihr Busen mit einer Doppel-H-Körbchengröße – doch die Zeit mit Katies großer Oberweite ist anscheinend schon bald vorbei.

Die 46-Jährige hat schon einige Beauty-Eingriffe vornehmen lassen. Mit ihrem natürlichen Körper war sie stets unzufrieden, wie sie Podcast erzählt. Sie wisse aber nicht, ob das möglicherweise auf eine psychische Erkrankung wie Körperdysmorphie zurückzuführen ist: "Da ist definitiv etwas, ich weiß nicht, was es ist... Ich habe noch nie in den Spiegel geschaut und gedacht, dass ich hübsch bin oder so." Die fünffache Mutter gestand, dass sie auf Fotos vor den OPs ihre natürliche Schönheit selbst nicht sehen konnte, und dass das etwas ist, an dem sie selbst noch arbeiten müsse. Am Altern lägen die Besuche beim Schönheitschirurgen aber nicht: "Ich mag es, alt zu werden, weil man dadurch weiser wird. Aber mit dem Gesicht und so denke ich, wenn man etwas ein bisschen verbessern kann, geht das ganz einfach."

Katies Podcast-Interview wurde ausgestrahlt, kurz bevor ein Interview ihres Ex-Verlobten Carl Woods (35) gegenüber The Sun veröffentlicht wurde, in dem er pikante Vorwürfe äußerte. Angeblich soll das Erotikmodel ihm während ihrer dreijährigen Beziehung mehrmals fremdgegangen sein. Der 35-Jährige behauptete, dass sie ihn mit drei Männern betrogen habe, unter anderem mit einem deutschen Touristen und einem 23-jährigen Fußballer. Als der Love Island-Star Katie daraufhin mit der Affäre zu dem Sportler konfrontierte, habe sie sich beide Füße gebrochen, weil sie vor ihm wegrannte, verriet Carl.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige