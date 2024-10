Pärchenauftritt: Mats Hummels und Nicola posieren in Paris

Mats Hummels (35) sorgt immer wieder mit seinem Liebesleben für Aufsehen. Seit Monaten wird spekuliert, dass der Ex-Mann von Cathy Hummels (36) eine neue Freundin hat. Nun zeigt sich der Fußballstar erstmals offiziell mit Nicola Cavanis. Bei der prestigeträchtigen Ballon-d'Or-Verleihung in Paris posieren die beiden gemeinsam und scheinen damit die Gerüchte um ihre Beziehung zu bestätigen. Während der ehemalige BVB-Spieler in einem klassischen schwarzen Smoking auftritt, strahlt das Model in einem hautengen, bodenlangen Kleid. Beide Turteltauben haben die Arme umeinander gelegt.

Die Ballon-d'Or-Zeremonie findet im renommierten Théâtre du Châtelet in Paris statt. Bei der Veranstaltung werden die besten Fußballer des Jahres gekürt, was sie zu einem der Höhepunkte im Fußballkalender macht. Neben Mats sind auch andere deutsche Stars wie Toni Kroos (34), Antonio Rüdiger und Florian Wirtz (21) anwesend, die alle hoffen, Auszeichnungen mit nach Hause zu nehmen. Laut t-online soll allerdings schon vor der Verleihung der Trophäe feststehen, dass der Spanier Rodri die diesjährige Nummer eins wird.

Auch ohne Ballon d'Or scheint Nicola Gefallen an Mats gefunden zu haben. Bereits im Sommer wurden die zwei mehrfach gemeinsam gesehen. Nachdem aufmerksamen Fans aufgefallen war, dass sie sich zur gleichen Zeit auf Ibiza aufgehalten hatten, wurden sie wenige Wochen später auf Mallorca erwischt. Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist zu sehen, wie sie ganz entspannt am Strand kuscheln. Nach Informationen des Blattes soll der Profisportler die Beauty schon seit Ende des vergangenen Jahres daten.

Getty Images Mats Hummels, Fußballstar

Instagram / nicola Nicola Cavanis, Model

