Salma Hayek verzaubert ihre Fans mit heißen Bikini-Aufnahmen

Während hierzulande langsam der Winter Einzug hält, genießt Salma Hayek (58) die Sonne in vollen Zügen! Am Wochenende teilte die Schauspielerin eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sie entspannt in einem schicken Bikini auf einem Boot zeigen. "Sonntagsstimmung", schrieb sie unter den Beitrag. Auf dem ersten Bild posiert Salma lässig mit einem Bein auf der Metallreling – gehüllt in einen gemusterten Zweiteiler, den sie mit einem orangefarbenen, halbtransparenten Strandkaftan und einer großen schwarzen Sonnenbrille kombiniert. Die Fotos haben einen dramatischen Schatteneffekt, da die Kamera direkt gegen die Sonne gerichtet ist.

Auf dem zweiten Bild sieht man eine Nahaufnahme ihres Beins und Fußes auf der Reling, umrahmt von tiefblauen Wellen im Hintergrund. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die "Frida"-Darstellerin, wie sie ihre Arme freudig in die Luft streckt und den Blick in den Himmel richtet. Die Bilderreihe wird abgerundet durch zwei Nahaufnahmen von Salmas Gesicht – einmal strahlt sie direkt in die Kamera, beim anderen Foto schaut sie verträumt zur Seite. Die Kommentare unter ihrem Beitrag sind voller Flammen-Emojis und Komplimente: "Du wirst immer schöner", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert bewundernd: "Sexieste Frau der Welt".

Erst letzten Monat ließ Salma im Gespräch mit People durchsickern, dass sie sich für ein neues Projekt mit einer anderen Hollywood-Beauty zusammentut: Sie arbeitet an einem ganz persönlichen Streifen – und das unter der Leitung von niemand Geringerem als ihrer guten Freundin Angelina Jolie (49). Während des Toronto International Film Festivals verriet sie: "Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf ... Aber sie produziert meinen nächsten Film, bei dem ich Regie führe". Die 58-Jährige erklärte, Angelina würde sie dabei "an die Hand" nehmen und ihre kreativen Visionen unterstützen. Mehr Details wollte sie aber noch nicht preisgeben.

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek beim Toronto International Film Festival 2024

