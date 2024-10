So hat Ben Affleck und Matt Damons Freundschaft angefangen

Matt Damon (54) und Ben Affleck (52) haben eine der bemerkenswertesten Freundschaften in Hollywood, die bereits in ihrer Kindheit begann. Beide lernten sich als Kinder in Boston kennen und teilten von Anfang an ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Ihren großen Durchbruch feierten sie 1997, als sie gemeinsam das Drehbuch für "Good Will Hunting" schrieben und die Hauptrollen übernahmen. Für dieses Werk erhielten sie einen Oscar für das beste Originaldrehbuch, was ihren Aufstieg in der Filmbranche maßgeblich beeinflusste.

Seitdem haben Matt und Ben in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und ihre enge Verbindung sowohl vor als auch hinter der Kamera fortgesetzt. 1999 standen sie gemeinsam in der Komödie "Dogma" vor der Linse und bewiesen, dass sie neben dramatischen Rollen auch ein Talent für Humor besitzen. Zudem gründeten sie 2012 die Produktionsfirma Pearl Street Productions und initiierten die Doku-Serie "Project Greenlight", die sich der Förderung von Nachwuchsfilmemachern widmet. Die Dokumentarserie lief von 2001 bis 2005 und dann noch einmal 2015.

Auch abseits des Rampenlichts unterstützen sich Matt und Ben in allen Lebenslagen. Beide stammen aus einfachen Verhältnissen und waren in ihrer Schulzeit eher als "Drama-Nerds" bekannt, die nicht unbedingt zu den coolen Kids gehörten, wie sich Matts Bruder Kyle erinnert. Neben der Schauspielerei verbindet beide ihre gemeinsame Herkunft aus Boston sowie die tiefe Liebe zu ihrer Heimatstadt und zu den Boston Red Sox, für die beide leidenschaftlich fiebern. Die Bromance von Ben und Matt beweist, dass wahre Freundschaft sogar in Hollywood existiert.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck

