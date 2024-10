Tom Holland verrät ein schlüpfriges "Spider-Man"-Detail

"Spider-Man"-Darsteller Tom Holland (28) verriet kürzlich in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" ein Geheimnis über seinen Superheldenanzug: "Im Grunde bin ich in diesen Filmen nackt, weil er so hauteng ist." Allerdings genießt er diesen Umstand, denn er motiviert ihn, intensiv zu trainieren. "Es gibt keinen besseren Grund, um in Form zu kommen, als in einem Film mitzuspielen, den alle Welt sehen wird, also liebe ich es", fügte er hinzu. Außerdem bestätigte er in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50), dass er für einen vierten "Spider-Man"-Film zurückkehren wird. Die Dreharbeiten sollen nächsten Sommer beginnen.

Der Brite, der erstmals 2016 als Spider-Man auf der Leinwand erschien, freut sich darauf, erneut in die Rolle des Superhelden zu schlüpfen, wie People Magazine berichtet. Sein dritter und bisher letzter Auftritt als Marvel-Held, "Spider-Man: No Way Home", wurde 2021 zum Kinoerfolg. Tom berichtete, wie schwierig es für ihn war, die Geheimnisse um den Film zu bewahren. Im Interview mit "Good Morning America" beschrieb er es als "qualvolle" Erfahrung. Doch besonders die Zusammenarbeit mit seinen Co-Stars Tobey Maguire (49) und Andrew Garfield (41) habe ihm große Freude bereitet. "Ich liebe es, mit den Jungs am Set zu sein, in unseren Anzügen herumzualbern und einfach Spaß zu haben", sagte er.

In dem Interview blickte Tom auch auf seine Anfänge als Schauspieler zurück. Er sah sich ein Video an, das ihn bei den Proben für das Musical "Billy Elliot" zeigt, in dem er 2008 die Titelrolle spielte. Er erinnerte sich daran, wie sein Vater ihn beim Aussprechen von Wörtern korrigierte. "Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, er soll dranbleiben und weiterhin Spaß haben", meinte Tom. Diese Einstellung hat ihn bis heute begleitet und offensichtlich zum Erfolg geführt. Privat ist Tom seit mehreren Jahren mit seiner Schauspielkollegin Zendaya zusammen, mit der er auch in den "Spider-Man"-Filmen vor der Kamera steht.

Getty Images Hollywoodstar Tom Holland

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

