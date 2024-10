Verlobung? Jennifer Garner mit verdächtigem Ring gesichtet

Jennifer Garner (52) hat am vergangenen Wochenende in Los Angeles mit einem mysteriösen goldenen Ring an ihrer Hand für Verlobungsgerüchte gesorgt! Die Schauspielerin wurde beim Fahren ihres BMW gesichtet, wobei der goldene Ring mit einem türkisfarbenen Stein deutlich zu sehen war. Das beweisen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Haben Jennifer und ihr langjähriger Freund John Miller den nächsten Schritt in ihrer Beziehung geplant?

Laut In Touch sollen Jennifer und John tatsächlich Hochzeitspläne schmieden. Die Ex von Ben Affleck (52) denkt demnach über eine Zeremonie in Paris nach und wurde im September sogar beim Einkaufen von Kleidern in Europa gesehen. Ein Insider verriet: "Paris ist eine ihrer Lieblingsstädte und sie haben beschlossen, im kommenden Frühjahr dort zu heiraten." Die "30 über Nacht"-Darstellerin scheint richtig glücklich zu sein: "Jennifer stellt endlich sich selbst in den Mittelpunkt und alle freuen sich für sie", führt die Quelle weiter aus.

Jennifer und John sind schon einige Jahre ein Paar. Beide brachten in die Beziehung bereits Kinder aus früheren Liebschaften mit. Jennifer teilt sich ihre Kinder Violet, Fin und Samuel mit ihrem Ex-Mann Ben, mit dem sie noch immer ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. John war zuvor mit der Geigerin Caroline Campbell verheiratet und hat neben Tochter Violet auch einen Sohn namens Quest. Das Paar, das zwischen 2020 und 2021 eine kurze Trennung durchlebte, scheint nun glücklicher denn je zu sein.

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Getty Images Schauspielerin Jennifer Garner im November 2023

