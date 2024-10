Vor vielen Jahren wurde auf König Charles III. geschossen

Als britischer Royal lebt es sich nicht ungefährlich – das musste König Charles (75) am eigenen Leib erfahren. Im Jahr 1994 wurde auf das heutige Oberhaupt von Großbritannien bei einem Event zum Australia Day in Sydney geschossen. An dieses Ereignis erinnerte sich der ehemalige Fotograf Arthur Edwards in einem The Sun-Interview zurück: "Ich hörte zwei Schüsse! Dann rannte ich nach vorne und sah einen Haufen von Körpern. Ich dachte, mein Gott, Charles liegt da drunter. Ich stürmte auf die Bühne und ein Polizist schubste mich einfach zur Seite." Daraufhin sah Arthur den damaligen Prinzen, wie er ganz gelassen seine Manschettenknöpfe zurechtrückte, bevor er von der Bühne gebracht wurde.

Der Angreifer war der 23-jährige David Kang. Er sprang über den Zaun, rannte auf die Bühne zu und feuerte zwei Schüsse auf Charles ab, als dieser zum Rednerpult ging. Fünfzehn Polizisten und Leibwächter stürzten sich auf Kang und warfen ihn zu Boden. Wie sich später herausstellte, benutzte David nur eine Schreckschusspistole, doch im ersten Moment sah es für die Zuschauenden so aus, als hätte er versucht, den Prinzen zu töten. Grund für den Angriff soll eine Protestaktion gegen die Behandlung kambodschanischer Flüchtlinge in australischen Internierungslagern gewesen sein.

Dieser mutmaßliche Anschlag war nicht der erste Angriff auf einen der Royals. Erst an Weihnachten im Jahr 2021 wurde ein mit einer Armbrust bewaffneter Mann hinter den Mauern der Hauptresidenz des britischen Königshauses festgenommen. Dieser soll Absichten gehabt haben, die damalige Queen (✝96) zu verletzen, wofür er mittlerweile wegen Hochverrats verurteilt wurde. Die Monarchin reagierte laut Gyles Brandreth (76) in seinem Buch "Elizabeth: An Intimate Portrait" unbesorgt: "Ja, das hätte Weihnachten wirklich einen Dämpfer verpasst, nicht wahr?"

Getty Images David Kang, Syndey 1994

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2005

