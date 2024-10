Dakota Johnson überraschend mit Jennifer Lawrence unterwegs

Dakota Johnson (35) und Jennifer Lawrence (34) wurden am vergangenen Sonntag zusammen in Los Angeles gesichtet. Die beiden Schauspielerinnen wurden beim gemeinsamen Einkaufen in entspannten Looks in der Stadt gesehen – und wirkten dabei sichtlich gut gelaunt. Dass sie zusammen Zeit verbringen, mag für einige möglicherweise überraschend kommen. Denn während Dakota die aktuelle Freundin von Chris Martin (47) ist, hat auch Jennifer eine Vergangenheit mit dem Coldplay-Frontmann. Doch das scheint die Shades of Grey-Bekanntheit und die The Hunger Games-Darstellerin nicht zu stören. Offenbar pflegen die beiden ein freundschaftliches Verhältnis, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

2014 waren Chris und Jennifer für kurze Zeit ein Paar. Angeblich soll es die "No Hard Feelings"-Darstellerin damals gewesen sein, die dem Sänger nach nur vier Monaten den Laufpass gab. Die beiden sollen zu dieser Zeit beruflich zu eingespannt gewesen sein. Sie "mögen sich wirklich sehr", berichtete ein Insider damals gegenüber US Weekly. Doch es sei zu kompliziert zwischen ihnen gewesen. Inzwischen ist das aber Schnee von gestern. So ist Jennifer bereits seit fünf Jahren mit ihrem Mann Cooke Maroney verheiratet. Aktuell erwarten sie außerdem ihr zweites gemeinsames Kind.

Chris ist seit 2017 mit Dakota liiert. Doch in den vergangenen Monaten kamen immer mal wieder Gerüchte auf, dass die beiden sich getrennt hätten. Dem wurde gegenüber People widersprochen. "Sie sind glücklich zusammen", versicherte ein Insider im August, nachdem es hieß, dass die beiden nicht länger zusammen seien. Doch das Paar legte in der Vergangenheit bereits Beziehungspausen ein. "Natürlich gab es Probleme und sie haben in der Vergangenheit auch Pausen eingelegt", verriet eine andere Quelle gegenüber dem Magazin. Die Auszeit soll ihrer Liebe aber sehr gutgetan haben – denn seitdem soll es wieder gut zwischen Chris und Dakota laufen.

Getty Images Jennifer Lawrence im Oktober 2024

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson im September 2019

