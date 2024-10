Endlich stehen die neuen "Forsthaus Rampensau"-Duos fest

Bald geht es für neun Promi-Paare bei Forsthaus Rampensau ab in die Berge! Am 30. November gibt's mit der zweiten Staffel eine Fortsetzung des beliebten TV-Formats. Nun wurde endlich bekannt gegeben, welche Duos in die einsame Berghütte im Lavanttal ziehen und um das Preisgeld von 25.000 Euro kämpfen werden: Wie der Sender Joyn jüngst verkündete, gehen die beiden Reality-TV-Stars Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (42) an den Start. Auch Schlagersänger Peter Klein (57) stellt sich gemeinsam mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (44) der Herausforderung. Ginger Costello-Wollersheim nimmt ihren Stiefsohn Alain Wollersheim mit nach Österreich und führt ihn in die Welt des Reality-TVs ein.

Auch GNTM-Bekanntheit Noëlla Mbomba und die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Melody Haase (30) stellen sich dem Abenteuer auf 1.300 Metern Höhe, ebenso wie die beiden TV-Verführerinnen Luisa Krappmann (22) und Gina Alicia. Mit den beiden Schauspielern Marvin Linke (32) und Béla Klentze ziehen zwei Reality-TV-Neulinge in die Hütte. Auch Männer-Model Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria Schuler schnuppern in den nächsten Wochen frische Bergluft. Zu guter Letzt versuchen die Reality-Schürzenjäger Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27) sowie Kuppel-Show-Teilnehmerin Carina Nagel und ihre Verlobte Chika Ojiudo-Ambrose ihr Glück bei "Forsthaus Rampensau".

In der vergangenen Staffel konnten sich die TV-Verführer Diogo Sangre (30) und Kevin Platzer (26) alias Flocke den Sieg sichern. Die beiden setzten sich im Finale gegen Sam Dylan (33) und Nadine Miree durch und konnten das Preisgeld mit nach Hause nehmen. "Wenn man niemals aufgibt, kann man auch zeigen, dass man auch was gewinnen kann – auch solche Verführer wie wir", freute sich Flocke nach dem gewonnenen Finalspiel.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein

Anzeige Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige