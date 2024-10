Fieses Mobbing: John Stamos wurde in der Schule geschlagen

Full House-Star John Stamos (61) reflektierte kürzlich über eine prägende Begegnung mit einem Mobber, die maßgeblich zu seinem späteren Erfolg beitrug. Im Podcast "Family Trips with the Meyers Brothers" verriet er, dass es ein Junge während seiner Highschool-Zeit auf ihn abgesehen hatte. Eines Abends habe der Typ ihn bei einer Party direkt ins Gesicht geschlagen und ihm ein blaues Auge verpasst. Im Badezimmer habe der Mobber dann noch "Ich werde dich töten, Großnase" an die Wand geschrieben. Dieses Erlebnis habe John aber motiviert, in seiner Karriere richtig durchzustarten: "Ich weiß noch, dass ich sagte: 'Ich muss berühmt werden. Und auf diese Weise werde ich es ihm zeigen.'"

Während seiner Schulzeit war John ein "nerdiger Junge", der sich für Zauberei und die Marschkapelle interessierte, sich aber oft unbedeutend und nicht zugehörig fühlte. Er scherzte darüber, dass seine Hobbys auch nicht besonders attraktiv auf Mädchen gewirkt haben dürften. Als sich der erniedrigende Mobbingvorfall ereignete, hatte gerade die Nachricht die Runde gemacht, dass eines der beliebtesten Mädchen der Schule sich dennoch für ihn interessierte – der Zwischenfall hinterließ bei ihm dann nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Spuren. Doch er entschloss sich, sich nicht kleinkriegen zu lassen.

Heute ist John glücklich verheiratet mit der Schauspielerin Caitlin McHugh (38) und kann auf etliche berufliche Erfolge zurückblicken. So war jede neue Rolle für ihn ein weiterer Triumph über den Mobber. John wollte sogar so weit gehen, seine Memoiren "If You Would Have Told Me" der Person zu widmen, die seiner Meinung nach für seine Herausforderungen verantwortlich war – er konnte sich jedoch nicht mehr an deren Namen erinnern.

Getty Images John Stamos 2001 in der "The Tonight Show with Jay Leno"

Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlyn McHugh 2022

