Gisele Bündchen plant trotz Baby keine Hochzeit mit Joaquim

Gisele Bündchen (44) freut sich Berichten zufolge auf ihr drittes Kind. Der werdende Vater ist ihr Partner Joaquim Valente (34). Trotz der freudigen Nachricht planen das Supermodel und der Jiu-Jitsu-Trainer nicht, "in naher Zukunft" vor den Traualtar zu treten. Das plaudert nun ein Insider gegenüber Page Six aus und erklärt, dass die werdenden Eltern "erst einmal nur zusammenleben" werden. Der Grund für den fehlenden Ehering soll finanzieller Natur sein. "Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden, was ihr Vermögen angeht. Gisele will das Schicksal nicht herausfordern", lässt die Quelle durchsickern.

Die Brasilianerin hat in der Modebranche alles erreicht und in ihrer langen Karriere Rekordsummen verdient. Laut Forbes soll Gisele über die Jahre mehr als 350 Millionen Euro eingeheimst haben. Besonders lukrativ seien ihre Werbedeals mit großen Marken wie H&M, Chanel, Carolina Herrera und Louis Vuitton gewesen. 2010 war die Beauty sogar das bestbezahlte Model der Welt.

Das Babyglück der 44-Jährigen ist für ihre Liebsten keine Überraschung, denn ihre Beziehung könnte nicht besser laufen. "Ihre Freunde haben sie noch nie so gesehen. Die Chemie zwischen ihnen war schon immer da und sie haben viel gemeinsam. Sie sind schon seit einer Weile verliebt", beschrieb ein Insider Gisele und Joaquim im Gespräch mit Us Weekly. Auch mit Vivian Lake (11) und Benjamin (14), den Sprösslingen der Modeikone, verstehe sich der Sportler prächtig: "Ihre Kinder mögen ihn wirklich."

