Was halten Gisele Bündchens Kids von Baby-Daddy Joaquim?

Vor rund zwei Jahren trennten sich Gisele Bündchen (44) und ihr langjähriger Ehemann Tom Brady (47). Kurz danach kam das Model mit seinem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente (34) zusammen, sogar ein gemeinsames Kind sollen die beiden jetzt erwarten. Doch was halten Giseles Kinder Vivian Lake (11) und Benjamin (14), die sie gemeinsam mit ihrem Ex teilt, von den Babynews? "Ihre Kinder mögen ihn wirklich", stellt eine Quelle gegenüber Us Weekly klar. Die Promi-Sprösslinge würden den Sportler bereits sehr gut kennen – Joaquim "lebe schon eine Weile in [Giseles] Haus in Miami".

Dass Gisele und Joaquim ein Paar sind, wurde bereits einige Monate lang gemunkelt – offiziell bestätigten sie ihre Liebe zueinander aber erst im März dieses Jahres bei einem Event. Seitdem schweben die beiden auf Wolke sieben, wie der Insider ebenfalls verrät. Demnach sei die 44-Jährige "Hals über Kopf" in ihren zehn Jahre jüngeren Partner verliebt. "Ihre Freunde haben sie noch nie so gesehen. Die Chemie zwischen ihnen war schon immer da und sie haben viel gemeinsam. Sie sind schon seit einer Weile verliebt", betont die Quelle.

Die freudigen Babynews hatte ein Informant gegenüber People ausgeplaudert: "Gisele und Joaquim sind glücklich über diesen neuen Lebensabschnitt und freuen sich darauf, ein friedliches und liebevolles Umfeld für die ganze Familie zu schaffen." Für den einstigen Victoria's Secret-Engel wäre es somit das dritte Kind. Dieses wolle sie laut mehrere Medienberichte zufolge in ihrem luxuriösen Anwesen in Miami zur Welt zu bringe – trotz aller Warnungen ihres Arztes.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Juli 2024

