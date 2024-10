Joe Jonas sieht Sophies Liebespost als "Schlag ins Gesicht"

Joe Jonas (35) und Sophie Turner (28) trennten sich im September vergangenen Jahres. Mittlerweile ist die Schauspielerin offiziell eine geschiedene Frau und schwebt mit ihrer neuen Liebe Peregrine Pearson auf Wolke sieben. Ihre Gefühle für den britischen Aristokraten brachte sie in einem Geburtstagspost auf Social Media zum Ausdruck, in dem Sophie von ihm als "Engel" schwärmte. Ihr Ex sei laut einer Quelle von Daily Mail überhaupt nicht davon begeistert. Der Insider enthüllt: "Joe findet, dass Sophies übertriebener Geburtstagspost für Peregrine [...] ein Schlag ins Gesicht ist, vor allem wenn man bedenkt, dass sie mit ihm zusammen ist, seit Joe die Scheidung eingereicht hat."

Die Quelle gibt noch weitere interessante Einblicke in die aktuelle Gefühlswelt des Jonas Brothers-Sängers. So sei Joe der Meinung, dass der Post so kurz nach der Scheidung der beiden wirklich noch einmal "Salz in die Wunde streut." Der Insider betont außerdem, dass die berechnende Vorgehensweise der Game of Thrones-Bekanntheit für jeden offensichtlich sei. An der Rolle als fürsorglicher Vater für ihre beiden Töchter werde sich unabhängig von dem Verhältnis der Ex-Eheleute aber nie etwas ändern: "Er wird immer ein aufmerksamer und absolut involvierter Vater sein [...]."

Das Gerücht, dass Joe alles andere als glücklich über die neue Liebe seiner Ex-Frau zu sein scheint, hält sich bereits seit längerem. Ihn scheint es zu stören, dass sie sich so schnell neu verliebt hat, verriet eine Quelle vor wenigen Wochen gegenüber Life & Style. Nach außen hin versuche der 35-Jährige sein Gefühlschaos jedoch zu verbergen: "Joe versucht, den Macho zu spielen und sagt, dass es ihm völlig egal ist, dass Sophie jetzt mit Peregrine zusammen ist – aber es ist ihm nicht egal."

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner, 2024

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

