Ist Joe Jonas eifersüchtig auf Sophie Turners neue Liebe?

Joe Jonas (35) ist offenbar alles andere als glücklich über die neue Beziehung seiner Ex-Frau Sophie Turner (28). Obwohl der Sänger und die Schauspielerin schon vor rund einem Jahr ihre Trennung öffentlich machten, scheint es ihn sehr zu stören, dass sie mittlerweile in einer Partnerschaft mit Peregrine Pearson ist. "Joe versucht, den Macho zu spielen und sagt, dass es ihm völlig egal ist, dass Sophie jetzt mit Peregrine zusammen ist – aber es ist ihm nicht egal", plaudert eine Quelle gegenüber Life & Style aus und verrät, dass ihm besonders übel aufstoße, dass die Schauspielerin sich so schnell neu verlieben konnte, während er noch immer Single sei. "Es ist schon schwer genug, ohne dass sie diese Beziehung zur Schau stellt. Er hat das Gefühl, dass sie es ihm absichtlich unter die Nase reibt", erklärt der Insider weiter.

Auch dass die Romanze von Sophie und Peregrine anscheinend ernster sei als anfangs gedacht, verärgere das Jonas Brothers-Mitglied. "Als sie das erste Mal mit Perry gesehen wurde, nahmen alle an, dass es nur eine kurze Affäre sein würde. Aber jetzt sind sie schon fast ein Jahr zusammen und es ist ihnen sehr ernst", behauptet der Informant weiter und meint zu wissen: "Es ist jedem klar, dass es keine Lückenfüller-Romanze ist. Es ist das einzig Wahre – und Joe brennt vor Eifersucht." Zudem sei er sich sicher, dass Joe sein kurzes Techtelmechtel mit dem Model Stormi Bree deshalb schon nach wenigen Monaten beendete: "Es ist nach nur ein paar Monaten in die Brüche gegangen, weil Joe immer noch zu sehr an Sophie hängt. Es brennt ihm wirklich auf der Seele, dass Sophie nicht das gleiche Problem hatte."

Schon zuvor waren Gerüchte aufgekommen, dass Joe trotz der Scheidung noch an seiner Ex hängt. Anfang August kursierte ein Video auf TikTok, das ihn bei einem Konzert in Tampa zeigte. Dort performte er einen bisher unveröffentlichten Song. "Du hast das Recht, jemand Neues zu finden, du hast das Recht zu tun, was für dich richtig ist. Denn jede Nacht weine ich um dich, weil du das Recht hast", lautete ein Teil der Lyrics. Daraufhin waren sich die Fans sicher, dass das Lied von Joes Ex-Frau handelt.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Joe Jonas im Februar 2024

