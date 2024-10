Nanu? Angelina Jolies Kinder möchten kein Blitzlichtgewitter

Angelina Jolie (49) und ihr Ex-Mann Brad Pitt (60) haben insgesamt sechs gemeinsame Kinder. Bei den erfolgreichen und berühmten Eltern stellt sich automatisch die Frage, ob der Nachwuchs der Hollywoodstars eines Tages vielleicht selbst eine Karriere im Filmgeschäft anstrebt. Die Antwort darauf liefert nun die "Salt"-Darstellerin höchstpersönlich. Auf der Premiere ihres neuen Films "Maria" in Los Angeles enthüllt sie gegenüber E! News, wie die Zukunft ihrer Kids wahrscheinlich aussieht. Dabei hat sie in Bezug auf einen Job im Rampenlicht eine klare Meinung: "Nein, ich glaube, sie sind ziemlich schüchterne, sehr private Menschen."

Die 49-Jährige beschreibt zudem, dass ihre Kinder bevorzugt "privat leben" möchten, komplett abseits des Rampenlichts. So völlig auf das schauspielerische Talent ihrer Sprösslinge müssen Fans allerdings nicht verzichten. So konnten aufmerksame Zuschauer des Filmerfolgs "Maleficent" einen Blick auf Angelinas Tochter Vivienne (16) werfen. Diese erschien neben ihrer Mama auf der Leinwand und verkörperte damals die junge Aurora in dem Fantasy-Blockbuster.

Obwohl die einst ikonische Liebe zwischen Brad und Angelina schließlich dramatisch zerbrach, scheinen beide Stars nicht abgeneigt von neuen Beziehungen zu sein. So ist der "Troja"-Darsteller schwer verliebt in seine Ines De Ramon (31), mit der er bereits über den einen oder anderen Red Carpet rund um die Welt schritt. Angelina soll Gerüchten zufolge mit dem Rapper Akala (40) anbandeln, doch eine Quelle dementierte dies bereits gegenüber People. Der Insider meinte, dass die Berühmtheit lediglich "eng mit Akala und dessen Partnerin befreundet ist."

Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei den Tony Awards 2024

Getty Images Akala, Rapper

