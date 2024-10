So süß schwärmt Julian Engels von seiner Frau Sarah im Netz

Sarah Engels (32) erlebte erst vor wenigen Tagen einen Rückschlag: Nach einer Knie-OP Anfang des Jahres, die sie sehr lange außer Gefecht gesetzt hatte, verletzte sie sich erneut an der gleichen Stelle. Das scheint der Musikerin ganz schön zuzusetzen – doch zum Glück bekommt sie ganz viel Unterstützung von ihrem Mann Julian (31). Auf Instagram beweist dieser jetzt, wie sehr er seine Liebste bewundert. "Meine starke Frau, mein starkes Mädchen, für mich bist und bleibst du die größte Kämpferin da draußen! [...] Du gibst nie auf, du schaust nach vorne, du stehst für deine Werte ein und kämpfst so lange, wie es sein muss", schreibt er emotional zu einem Video seiner Partnerin und fügt hinzu, dass er nicht der Einzige sei, der es bewundere, wie oft sie immer wieder aufsteht.

Aber damit noch nicht genug: Julian nennt Sarah eine "Löwenmama" und schwärmt, dass er sich niemand Besseres für die gemeinsamen Kinder vorstellen könnte. "Du behütest und beschützt diese Familie mit allem, was du hast! Und dafür danke ich dir einfach nur", schreibt er weiter. Diese liebevollen Worte kommen nicht nur bei den Fans gut an. Auch Sarah selbst zeigt sich unter dem Post ganz berührt. "Danke, dass du mich siehst – genauso wie ich bin und dass du mich liebst – mit all meinen Fehlern. Für euch, meine Familie, werde ich immer ein starkes Mädchen sein", verspricht die "Wie nie zuvor"-Sängerin.

Obwohl Sarah wegen ihres Kreuzbandrisses im Februar mehrere Wochen lang nur mit Gehhilfe laufen konnte, wollte sie sich davon offensichtlich nicht zurückhalten lassen. Wie sie das Jahr über stolz auf ihrem Social-Media-Kanal zeigte, verbrachte sie einige Wochen mit Reisen – und rannte Anfang dieses Monats sogar einen Marathon mit ihrem Schatz. Eben weil nach ihrer Operation alles so gut verlaufen ist, enttäuscht sie ihre neue Verletzung so sehr. Wie die Sängerin in ihrer Story teilte, vermutet sie diesmal einen Meniskusriss.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels, 2024

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Oktober 2024

