Affront im Sommerhaus: Stefan Kleiser wettert gegen Rafi

In der siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars fällt Rafi Rachek (34) mal wieder mit einer flapsigen Bemerkung auf. Als Stefan Kleiser in lockerer Runde meint, dass seine Freundin Theresia Fischer (32) aufgrund ihres jungen Alters nicht allzu lange auf Sex verzichten könne, wirft Rafi ihm eine despektierliche Bemerkung an den Kopf: "Bist du ein Kinderf*cker, oder was!" Und obwohl sich der Rettungssanitäter mehrfach bei Stefan und Theresia für seine unüberlegten Worte entschuldigt und diese die Entschuldigung auch annehmen, gibt es Ärger wegen der taktlosen Äußerung. "Ich fühle mich zutiefst verletzt und beleidigt", erklärt der Zahnarzt nun in seiner Instagram-Story. Die Entschuldigung wolle er aus heutiger Sicht nicht mehr annehmen.

Stefan legt Rafi ans Herz, sich therapeutische Hilfe zu suchen, da er "eine tickende Zeitbombe" sei. "Das ist so beschämend, unter jeglicher Gürtellinie und völlig aus dem Nichts hat er das gesagt", echauffiert sich der 57-Jährige auf der Social-Media-Plattform. Damit nicht genug: Stefan habe bereits vor der Ausstrahlung überlegt, Anzeige zu erstatten und sich mittlerweile juristischen Beistand gesucht.

Im Februar 2023 machte Teresia ihre Liebe zu dem Freiburger auf Instagram publik. "Was lange brauchte, ist nun endlich vereint...", schrieb sie unter einen gemeinsamen Schnappschuss. Das Paar hat schon seit Jahren Kontakt, wie die Reality-TV-Darstellerin in der ersten Folge vom Sommerhaus verriet: "Wir kennen uns tatsächlich schon, seitdem ich 18 bin. Wir haben uns damals im Internet auf so einer Dating-Plattform kennengelernt."

RTL Stefan Kleiser bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und ihr Freund Stefan im Februar 2023

