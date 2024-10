Stefan Raab wird in der Jury zum ESC-Vorentscheid mitmischen

Bei Stefan Raab (58) geht es gerade Schlag auf Schlag! Der Moderator feierte erst vor wenigen Wochen sein großes Comeback ins TV, als er vor laufender Kamera gegen die Boxlegende Regina Halmich (47) in den Ring stieg und danach seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" anlief. Jetzt kommt der nächste Knaller für die TV-Ikone: Im nächsten Jahr wird Stefan Raab in der Jury für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest sitzen. Das kündigt der Sender RTL via Instagram groß an und erklärt, dass "das Konzept für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer" per Pressekonferenz in den kommenden Tagen preisgegeben wird.

Diese Nachricht kommt bei den Fans des internationalen Musikwettbewerbs ziemlich gut an. "Endlich haben wir mal wieder eine Chance", freut sich ein User, während ein anderer schreibt: "Vielleicht reißen wir dann mal wieder was, wenn Stefan seine Finger im Spiel hat!" Ein weiterer Kommentar lautet: "Endlich kommt mal wieder Wind in die Sache! Ich habe es so gehofft. Nun hat Deutschland wieder eine echte Chance! Nie wieder der letzte Platz!" Stefans Erfolgsquote lässt sich auf jeden Fall sehen: Immerhin war er im Jahr 2000 selbst schon Teilnehmer mit seinem Song "Wadde hadde dudde da" – obwohl er nicht als Sieger hervorging. 2010 entdeckte er Lena Meyer-Landrut (33), die mit ihrem Hitsong "Satellite" den Pokal für Deutschland gewinnen konnte – zum ersten Mal in 28 Jahren.

Als Talentscout wird Stefan also im nächsten Jahr hoffentlich wieder einmal durchstarten. Als Entertainer will er in den nächsten Monaten sein Publikum weiterhin begeistern. Wie RTL bereits vor wenigen Tagen verriet, bekommt er eine Live-Show, in der er gegen Kandidaten in einem Wettstreit antreten muss. Dabei ist er natürlich nicht allein. Im Tandem mit Stefan spielt Bully Herbig (56) um die Trophäe, während Elton (53) als Spielleiter und Frank Buschmann (59) als Kommentator am Start sein werden.

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Mai 2010

Getty Images Michael "Bully" Herbig beim Deutschen Fernsehpreis 2023

