War das schlau? Im Sommerhaus-Spiel heißt es alle gegen Sam

Im Sommerhaus der Stars kommt es in Folge sieben zu einem Spiel, das fest zum Inventar des Formats gehört: "Reinen Wein einschenken". So funktioniert es: Je ein Teil der Promipaare wird in der Arena an einen runden Tisch gesetzt, um verschiedenen Kategorien den passendsten der Konkurrenten zuzuordnen. Wer die meisten Stimmen erhält, bekommt Wein in sein Glas geschenkt - läuft das über, ist das Spiel vorbei. Dabei kann es richtig unangenehm werden, denn die Fragen sind zum Beispiel "Wem im Haus vertraust du am wenigsten?" oder "Wer verdient den Sieg am wenigsten?". Die Promis am Tisch scheinen sich in dieser Staffel vor allem auf einen Kandidaten eingeschossen zu haben: Sam Dylan (33). Er wird in fast jeder Kategorie von mehreren Seiten gewählt und wirkt zunehmend genervt. Vor allem Emma Fernlund (23) und Oliver Sanne (38) haben Sam auf dem Kieker.

Die Stimmung am runden Tisch kippt immer mehr. Vor allem Oliver bringt Sam langsam zur Weißglut: "Leider ist das [Glas] festgeklebt, sonst hätte ich es dir schon ins Gesicht gekippt!", poltert Sam. Auch, dass er bei Fragen wie "Wer lästert am meisten?" von seiner Freundin Theresia Fischer (32) oder Gloria Glumac (32) gewählt wird, scheint ihn zu überraschen und zu entsetzen. Doch das Ergebnis des Spiels ist anders als erwartet – denn: Der Reality-TV-Darsteller musste zwar am meisten einstecken, wird aber belohnt. Zusammen mit Partner Rafi Rachek (34) ist er geschützt und darf ein Paar auswählen, das beim kommenden Spiel nicht um den Nominierungsschutz kämpfen soll. Er entscheidet sich für Oliver und seine Freundin Jil Rock. Nach der Rückkehr ins Haus stellt sich heraus, dass Gloria und Theresia schon mit diesem Ergebnis rechneten und Sam deshalb absichtlich ihre Stimme gaben – um ihn zu schützen.

Bei dem Spiel schienen sich die Fronten weiter zu verhärten. Besonders Emma und ihr Liebster Umut Tekin (27) gerieten seit dem Einzug immer wieder mit Sam aneinander. Noch bevor die erste Nacht anbrach, konfrontierte er Emma mit der Tatsache, dass sie Umut als vergebenen Mann bei Temptation Island V.I.P. kennenlernte und Umut seine damalige Freundin schließlich mit ihr betrog. Der ehemaligen Verführerin war das zu viel – sie brach in Tränen aus und ihr Partner Umut flippte aus. "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!", pöbelte der 27-Jährige in Sams Richtung.

Anzeige Anzeige

RTL Die "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten beim Spiel "Reinen Wein einschenken"

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

Anzeige Anzeige