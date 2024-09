Waren Sam Dylans Fragen an Sommerhaus-Emma zu provokant?

Direkt in der ersten Folge Das Sommerhaus der Stars ging es rund: Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) nahmen Emma Fernlund ins Kreuzverhör und stellten ihr ein paar Fragen zu ihrer Zeit als Verführerin bei Temptation Island V.I.P. und ihre daraus resultierende Beziehung mit Umut Tekin (27). Sam verglich ihre Rolle in der Show sogar mit Prostitution, woraufhin die Hamburgerin in Tränen ausbrach. Ging der Realitystar damit zu weit? Zahlreiche Fans finden das offenbar nicht! In einer Promiflash-Umfrage mit 714 Teilnehmern stimmten 397 Personen (55,6 Prozent), und somit die meisten, dafür, dass die Fragerei nicht zu provokant war und Emma so etwas aushalten können muss. Allerdings sehen das auch sehr viele Zuschauer anders: 44,4 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass Sam eine Grenze überschritten und Emma gedemütigt hat.

Einer fand die Aktion auf jeden Fall komplett daneben: Umut. Als seine Freundin heulend zu ihm kam und die Situation schilderte, rastete er aus und stürmte zu Sam und seinem Partner. "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!", wetterte der 27-Jährige. An Rafi gewandt drohte er: "Ich mache dein Leben hier zur Hölle." Emma versuchte dann, auf ihn einzureden, wodurch er sich ein wenig beruhigen konnte. Bei einem klärenden Gespräch schienen er und Sam den Zoff erst einmal beendet zu haben. Bleibt abzuwarten, ob die beiden Paare in den kommenden Wochen noch einmal aneinander geraten.

Im Netz sind die Fans zwiegespalten. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wird die Situation heiß diskutiert. "Die Sprüche gegen Emma waren einfach zu viel! [Umuts] Reaktion kann ich nachvollziehen, auch wenn er unangenehm ist", findet beispielsweise eine Userin. Eine andere kommentiert hingegen: "Es waren ganz klare Worte beziehungsweise Fragen. Hat sich irgendjemand Gedanken darüber gemacht, als Umut seine damalige Partnerin öffentlich bloßgestellt hat? Nein! [...] Ich fand das gut, dass Sam da so ganz gerade raus war."

Anzeige Anzeige

RTL Rafi, Can, Vanessa und Umut bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige