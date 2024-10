30. Hochzeitstag: So süß gratuliert Carmen Geiss Robert

Für Carmen Geiss (59) und ihren Ehemann Robert ist heute ein ganz besonderer Tag: Die beiden Reality-TV-Darsteller traten heute vor 30 Jahren vor den Traualtar. Diesen Anlass nutzt Carmen und macht ihrem Ehemann eine herzerwärmende Liebeserklärung auf Instagram. Zu einer Reihe von Hochzeitsfotos schreibt die Unternehmerin: "Vor genau 30 Jahren, am 30. Oktober, haben wir uns in Las Vegas […] das Jawort gegeben – ein Tag, der mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hat. […] Seit nunmehr 42 Jahren und zehn Monaten gehen wir zusammen durchs Leben. Ich könnte mir nichts Kostbareres vorstellen. […] Robert, mein Leben mit dir ist ein Abenteuer, ein Zuhause und ein Hafen zugleich. Ohne dich kann ich nicht atmen, und ich möchte auch nie ohne dich sein. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Auch Robert erinnert auf seinem Profil an den besonderen Tag und veröffentlichte ein Video mit Aufnahmen des Hochzeitstages. "Herzlichen Glückwunsch zum 30. Hochzeitstag. Mega, dass wir das geschafft haben. Da sieht man mal wieder, was Liebe alles schafft", schreibt er unter den Clip. Die Fans reagieren entzückt – unzählige User gratulieren dem Paar unter den Beiträgen zum Hochzeitstag. Besonders ein Kommentar dürfte Carmen und Robert dabei freuen. "So schön. Alles Liebe und Gute zum Hochzeitstag", schrieb Töchterchen Davina (21).

Die beiden Töchter Davina und Shania (20) sind der ganze Stolz von Robert und Carmen. Der Weg zu gemeinsamem Nachwuchs war allerdings alles andere als leicht. Im Interview mit Bunte im Jahr 2019 berichtete Carmen, dass es für sie "nicht selbstverständlich" gewesen sei, Kinder zu bekommen. Hinter ihr liegen insgesamt neun Fehlgeburten und eine Eileiter-Schwangerschaft.

