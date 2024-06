Insider verrät: Bei Ariana Grande und Ethan ist es ernst!

Seit einiger Zeit sind Ariana Grande (30) und Ethan Slater (32) ein Paar. Die beiden lernten sich im Rahmen der Dreharbeiten am Set von "Wicked" kennen und zeigen sich seitdem immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nun plaudert ein Insider gegenüber "Entertainment Tonight" aus, wie es um die Liebe des jungen Paares steht. "Ariana ist wirklich so glücklich mit Ethan", verrät die Quelle und fügt hinzu: "Sie fühlt sich sehr wohl mit ihm und ist verliebt."

"Ethan behandelt Ariana wundervoll und kennt sie so gut", betont die Quelle. Der "God Is A Woman"-Interpretin und ihrem Liebsten gehe es nicht um äußere Umstände oder Oberflächlichkeiten. Laut dem Insider haben die beiden Co-Stars einfach eine tolle Zeit miteinander. "Sie genießen die Momente, die sie gemeinsam verbringen", heißt es weiter. Bereits im März äußerte sich eine andere Quelle zu den Beziehungsaussichten von Ariana und Ethan: "Sie blicken in die Zukunft und auf alles, was für sie als Paar und als Individuen ansteht." Außerdem sollen die Dinge zwischen den beiden wohl schon damals eine ernstere Richtung eingeschlagen haben.

Allem Anschein nach könnte es bei den beiden Turteltauben aktuell kaum besser laufen. Selbst bei Arianas Familie hat der "SpongeBob – Das Musical"-Darsteller schon ordentlich Eindruck gemacht: Bei einem Event in Los Angeles sprach Frankie Grande (41), der Bruder der "We Can’t Be Friends"-Interpretin, nur in den höchsten Tönen über den neuen Freund an der Seite seiner kleinen Schwester. Im Interview mit TooFab lobte Frankie die "wunderbare" Art des 32-Jährigen und schwärmte: "Ich liebe ihn, er ist ein sehr netter Kerl."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Broadway-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Ariana und Ethan als Paar? Sie sind so süß zusammen! Ich bin nicht so überzeugt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de