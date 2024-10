Gemeinsame Bude: Katja und Dennis Gries ziehen wieder aus

Ist der Traum geplatzt? Dennis Gries und Katja Geretschuchin (29) sind erst vor wenigen Wochen in die erste gemeinsame Wohnung gezogen – doch nun melden sich die beiden Die Bachelors-Bekanntheiten mit einer schlechten Nachricht bei ihren Fans im Netz. "Der erste Umzug war leider ein kurzer Versuch", schreibt Dennis zu einem Instagram-Video, das die beiden mit Umzugskartons in einer leeren Wohnung zeigt. Er führt weiter aus: "Manchmal merkt man erst nach ein paar Tagen, ob eine Entscheidung die richtige war, und in diesem Fall war es besser, früh die Reißleine zu ziehen."

Was genau vorgefallen ist, gibt Dennis nicht preis. Er erklärt lediglich, er sei mit seiner Entscheidung unglücklich gewesen. Dennoch müssen sich die Bewunderer des Paares vorerst keine Sorgen machen: Der erneute Umzug bedeutet keine Trennung. "Katja und ich starten jetzt noch mal neu und ziehen erst mal in meine alte Wohnung zurück, um uns neu einzurichten und anzukommen", schreibt der Fitnessenthusiast und beteuert, es sei ihm das Wichtigste, dass er und Katja zusammen sind und sich wohlfühlen können.

Vor wenigen Wochen schienen die zwei noch ganz euphorisch über ihr baldiges Zusammenleben – bis dato trennten das Paar nämlich mehrere hundert Kilometer. "Für Katja ist es ein großer Schritt und ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie bereit ist, es mit mir im Allgäu zu versuchen. Ich gehe aus meiner Wohnung raus und wir beide starten einen Neuanfang in unserer gemeinsamen Traumwohnung", erklärte Dennis damals begeistert ihr Vorhaben auf Instagram.

Instagram /dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin im Oktober 2024

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

