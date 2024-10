Das ist an den Vorwürfen von Jakub gegenüber Kevin Njie dran

Am kommenden Freitag steigen Jakub Merlan-Jarecki (29) und Kevin Njie (28) bei Fame Fighting in den Ring. Die Realitystars haben einiges zu klären. So soll sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit im Frühjahr an Jakubs Ex-Freundin Kate Merlan (37) rangemacht haben, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar waren. Doch was ist an den Vorwürfen dran? Im Interview mit Promiflash bei der Halloweenparty von Denise Merten (34) klärt Kate das Ganze auf. Tatsächlich haben sich die zwei im Mai bei Fame Fighting Challenger getroffen. Kevin soll die Reality-TV-Berühmtheit gefragt haben, ob sie sich kennenlernen wollen, was sie jedoch verneinte. Ihr "Nein" soll Kevin aber nicht so einfach akzeptiert haben. "Ich glaube aber, das wäre für meinen Kampf eine geile Provokation für Jakub", entgegnete der Sonnyboy daraufhin laut Kate.

Die Beauty lehnte nach wie vor ab. Am Abend trafen die beiden auf der Aftershow-Party des Boxevents wieder aufeinander. Dieses Mal sei Kevin auf direkter Suche nach Körperkontakt gewesen, obwohl Jakub nur wenige Meter entfernt stand. "Kevin hat mich körperlich angefasst und auch meine Hand genommen und ein paar Sachen versucht", verrät Kate und betont: "Aber ich bin nicht darauf eingegangen." Da Jakub zu diesem Zeitpunkt noch ihr Partner war, habe sie ihm selbstverständlich von den Annäherungsversuchen des Social-Media-Stars erzählt.

Zu diesem Zeitpunkt war Kevin noch mit seiner Partnerin Emely Hüffer (28) zusammen, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Das Paar trennte sich jedoch im Juli. Das war für Jakub anscheinend nicht verwunderlich. "Ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum er getrennt ist, kleiner Ibiza-Fremdgeher. Frau und Kind sind zu Hause und er fliegt nach Deutschland zur Aftershow-Party und macht verheiratete Frauen an", wetterte er in seiner Kampfansage vor wenigen Tagen auf Instagram. Dass sein Gegner so weit geht, findet Kevin unfassbar. "Ich probiere, ernst zu bleiben, ich kann es nicht, weil es so krank ist. Wie kann man denn die Ex und das Kind reinziehen in eine erfundene Geschichte, um etwas zu schießen", erklärte er und wies die Vorwürfe von sich.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Instagram / kevin.njie Kevin Njie, Realitystar

