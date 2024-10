Mit diesem Foto beenden König Charles und Camilla ihre Reise

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) haben mit einem entzückenden Foto das Ende ihrer royalen Tour durch Australien und Samoa gefeiert. Die Aufnahme zeigt das Paar glücklich am Strand von Apia in Samoa. Camilla trägt ein elegantes weißes Kleid mit blauer Stickerei, während Charles in einem beigen Anzug liebevoll zu seiner Frau hinübersieht. In einer persönlichen Nachricht auf Instagram bedankten sich die beiden Royals für die "warmen Willkommensgrüße und die unzähligen schönen Erinnerungen". Die Reaktionen der Fans auf das Bild waren überschwänglich. Viele lobten die offensichtliche Zuneigung zwischen dem Königspaar und die erfolgreiche Reise.

Der royale Fotograf Chris Jackson dokumentierte den Auslandsaufenthalt, der sowohl für das Paar als auch für ihre Anhänger ein voller Erfolg war. Ein Palastbeamter verriet, dass Charles die Tour tatsächlich sehr genossen habe und sie ihm viel Kraft gegeben hätte, insbesondere durch die Anwesenheit von Camilla, die ihm Halt gäbe. Trotz seiner derzeitigen Herausforderungen, zu denen auch eine Krebserkrankung gehört, die seit Februar behandelt wird, nahm er aktiv an öffentlichen Veranstaltungen teil. Während der Tour pausierte Charles seine Behandlung und konnte aufkommende Zwischenfälle souverän meistern. Beispielsweise ließ er sich von einer Konfrontation mit der Senatorin Lidia Thorpe in Canberra nicht aus der Ruhe bringen.

Für das Königspaar bedeutete diese Reise nicht nur offizielle Verpflichtungen, sondern auch wertvolle persönliche Zeit miteinander. Charles und Camilla sind seit jeher für ihre starke Verbindung bekannt, die sie durch Jahre öffentlicher Aufmerksamkeit stetig gefestigt haben. Ihre Ehe begann 2005 und trotz mancher Hürden haben sie es geschafft, ihre Partnerschaft zu einer soliden Stütze in ihrem königlichen Alltag zu machen. "Sie hält ihn geerdet", kommentierte ein Insider. Während der Tour hatten sie Gelegenheit, an Gemeinschaftsveranstaltungen wie einem Barbecue teilzunehmen und tausende Menschen vor dem Sydney Opera House zu begrüßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles, britische Royals

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige