Überraschung: Anna Ermakova singt "Unter uns"-Jubiläumssong

Anna Ermakova (24) hat die Ehre, den offiziellen Jubiläumssong für die beliebte Daily Unter uns zu präsentieren. Ihr Song "Open Sea of Time" wird während der Jubiläumswoche der Serie vom 25. bis 29. November als Szenenmusik zu hören sein und Margot Weigels Geschichte rund um ihr großes Geheimnis untermalen. "Es ist eine große Ehre für mich, durch meine Liebe zum Singen Teil dieses großen Serien-Moments zu sein", sagte das Model über seine Beteiligung an diesem Projekt gegenüber RTL. Das Lied ist ab dem 1. November auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar.

"Unter uns" feiert mit diesem besonderen Ereignis drei Jahrzehnte voller Dramen, Freundschaften und bewegender Geschichten in der Schillerallee. Seit 1994 fesselt die Serie täglich Millionen von Zuschauern und hat sich zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens entwickelt. Mit Annas musikalischem Beitrag erhalten die Jubiläumsfolgen eine zusätzliche emotionale Tiefe, die die Zuschauer noch näher an die Charaktere heranführt. Fans können sich auf eine Woche voller Überraschungen freuen, während Annas einfühlsame Stimme die entscheidenden Momente der Serie untermalt.

Die Tochter von Boris Becker (56) hat sich neben ihrer Karriere als Model und Jurorin bei Das Supertalent vor einigen Monaten ein weiteres Standbein mit der Musik aufgebaut. Einen ihrer ersten Auftritte hatte sie beim Deutschen Fernsehpreis im September 2023, wo sie eine umgeschriebene Version von "Celebration" performte. Im August dieses Jahres brachte sie ihr erstes eigenes Album unter dem Namen "Behind Blue Eyes" raus. "Auf meinem Album geht es um Selbstreflexion und Selbstfindung. Die Arbeit an meinen Songs lehrte mich, an mich zu glauben und mir selbst treu zu bleiben", erklärte sie gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige