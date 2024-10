Das Bewerbungsverfahren für den ESC-Vorentscheid geht los

Im Frühjahr 2025 schicken verschiedene Länder Europas wieder musikalische Talente ins Rennen, die für sie beim Eurovision Song Contest antreten sollen. Dieses Jahr hat sich die Crème de la Crème zusammengefunden, um nach außergewöhnlichen Stimmen zu suchen. Nicht nur Stefan Raab (58), sondern auch RTL und ARD machen gemeinsame Sache und rufen jetzt zum ESC-Vorentscheid auf. Das geht aus einer offiziellen RTL-Pressemitteilung hervor, in der es lautet: "Es ist eine besondere Allianz, die sich für den deutschen Beitrag für den ESC 2025 in Basel zusammenfindet. ARD, RTL und Stefan Raab schließen sich zusammen und suchen den Act, der 2025 in Basel für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt."

Die Bewerbungsfrist endet am 28. November. Danach werden in insgesamt vier großen Live-Shows 24 Acts genau unter die Lupe genommen – und der beste unter ihnen ausgewählt. Das Ganze wird auf RTL übertragen und von TV-Urgestein Barbara Schöneberger (50) moderiert. Stefan sitzt dieses Mal in der Jury und darf seinen Senf dazu geben. Das Finale von "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" wird dann live im Ersten übertragen. Wer für Deutschland ins Rennen geht, ergibt sich dann aus dem Voting des Publikums.

Ob Deutschland mit Stefans ESC-Comback dieses Mal gute Chancen auf den Sieg hat? Immerhin holte sein Mentee Lena Meyer-Landrut (33) vor rund 14 Jahre den überraschenden Sieg beim Grand Prix. In einem früheren Interview mit RND enthüllte die "Satellite"-Interpretin zwar, dass der Comedian die damals 18-Jährige überfordert habe, Vorwürfe mache sie ihm aber keine. "Ich kann es bis heute nicht richtig begreifen, was mir da passiert ist. Manchmal sehe ich diese Bilder und denke: Das kann nicht ich gewesen sein. Es fühlt sich an wie ein anderes Leben", überlegte die Sängerin rückblickend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut, Februar 2011

Anzeige Anzeige