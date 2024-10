Dieses "Bauer sucht Frau"-Paar ist der Favorit der Fans

Bei Bauer sucht Frau suchen in diesem Jahr wieder einige Bäuerinnen und Bauern nach der ganz großen Liebe. Aktuell laufen bei vielen Kandidaten schon die Hofwochen auf Hochtouren und viele Duos sind sich schon nahegekommen. Ein Pärchen hat es den Promiflash-Fans besonders angetan: Yannik und Michelle! In einer Umfrage zum beliebtesten Pärchen stimmten 274 Personen von insgesamt 574 Teilnehmern [Stand 31. Oktober, 16:40 Uhr] und damit 47,4 Prozent für den Milchviehhalter und seine Hofdame.

Auf dem zweiten Platz landen der Nordrhein-Westfale Andreas und Lisa, die rund 19,2 Prozent der Stimmen, also 110 Votes, bekamen. Aber auch Marcel und Jasmin konnten viele von sich überzeugen: Für den Mutterkuhhalter und seine Auserwählte stimmten 99 Fans, also 17,2 Prozent, ab. Jenny und Sweer konnten trotz ihres Kusses in der vergangenen Folge nicht bei den Fans punkten, ebenso wenig wie Manfred und Susanne, die die Hofwoche bereits abgebrochen haben. Der Milchviehhalter und Susi landeten mit nur 16 Votes auf dem letzten Platz.

Zwar sind Michelle und Yannik das Lieblingspaar der Fans, bisher wurden bei ihnen allerdings noch nicht so viele Zärtlichkeiten ausgetauscht. Die 25-Jährige gab dem Landwirt zwar schon einen Schmatzer auf die Wange und kuschelt sich auch öfter eng an ihn, geküsst haben sie sich aber noch nicht – ganz im Gegensatz zu Sweer und Jenny oder Andreas und Lisa! Bei der Pferdewirtin und ihrem Singlemann wurde in der fünften Episode beim Kochen geknutscht – Andreas und Lisa kamen sich bei einem romantischen Picknick am See näher.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Marcel und Jasmin

RTL Andreas und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

