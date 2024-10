Diese zwei "Bauer sucht Frau"-Paare küssen sich bereits

Bei Bauer sucht Frau kommen sich die Kandidaten immer näher! In der fünften Folge der beliebten Kuppelshow kochen die Pferdewirtin Jenny und ihr Liebesanwärter Sweer gemeinsam ein ausgefallenes Gericht mit Blumenkohl. Dafür verwendet die 58-Jährige Gewürze wie Garam Masala oder Kurkuma, die Sweer gar nicht kennt. Das findet Jenny aber keineswegs schlimm. Sie drückt ihm daraufhin sogar einen Kuss auf den Mund! "Dass er das alles nicht kennt, finde ich auch irgendwie niedlich. Es gab dann auch ein Küsschen zur Belohnung", witzelt die Bäuerin später im Einzelinterview – und auch Sweer grinst danach total glücklich.

Die beiden sind aber nicht die einzigen, die Zärtlichkeiten austauschen. Andreas und Lisa genießen ein romantisches Date an einem Teich. Dabei sprechen sie auch über ihre Gefühle füreinander und küssen sich anschließend. "Der erste Kuss mit Lisa auf dem Steg war ein umwerfendes Gefühl. Mein Puls ist höher gegangen", schwärmt der Mutterkuh- und Geflügelhalter danach – auch Lisa bekundet, dass es "unbeschreiblich" gewesen sei!

Bereits in der vergangenen Folge bahnten sich bei Lisa und Andreas große Gefühle an. Schon da hoffte sie darauf, Andreas noch besser kennenlernen zu dürfen. Der 31-Jährige gestand außerdem: "Ich würde mir wünschen, dass Lisa und ich uns vielleicht noch ein bisschen näherkommen und gucken, wie das so bei beiden passt." Sein Wunsch wurde nun offenbar erfüllt!

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" bei RTL+.

Sweer und Jenny bei "Bauer sucht Frau"

Andreas und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

