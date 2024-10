Erster "Love Island VIP"-Exit: Ist Jill Lange enttäuscht?

Da Jill Lange (24) in der ersten Red-Flag-Night bei "Love Island VIP" die meisten Flaggen bekam, musste sie darauf hoffen, von einem Mann gewählt zu werden, um ihren Exit zu verhindern. Doch Yasin Mohamed (33) entschied sich für eine geheime Granate und gegen Jill. Die Konsequenz: Die Ex on the Beach-Bekanntheit musste die Show als Erste verlassen. Im Promiflash-Interview verrät Jill, dass sie deswegen nicht sonderlich enttäuscht ist: "Ich mochte das Format sehr gern, aber ich kann die anderen Teilnehmer verstehen. Ich habe von Anfang an kommuniziert, dass ich kein richtiges Interesse an den Männern in der Villa habe."

Außerdem erklärt Jill im Gespräch mit Promiflash, dass sie mit ihrer Leistung in dem Kuppelformat zufrieden ist: "Ich würde schon sagen, dass ich die Zeit gut genutzt habe. Ich habe mir Mühe gegeben, bin auf jeden Mann zugegangen, habe mit jedem Mann geredet und wusste dann noch genauer, dass ich die Männer in der Villa nicht will." Für sie sei einfach nicht das passende Gegenstück dabei gewesen.

Der einzige Mann, für den Jill Interesse hatte, war Danilo Cristilli (27). Bei einem romantischen Date kamen sich die beiden zunächst in der Badewanne näher, bevor sie auf einem Daybed spannende Gespräche führten. Dabei kam auch ein pikantes Detail ans Licht: Jill führt ein Sextagebuch! "Ich hab ein Tagebuch, da schreibe ich immer alles rein", erklärte Jill. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wurde die Beauty mit sechs Partnern intim.

RTL II / "Love Island VIP" Jill Lange bei "Love Island VIP", 2024

Instagram / jill_langee Jill Lange, Realitystar

