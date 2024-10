Kourtney Kardashian kuschelt ganz verliebt mit ihrem Travis

Kourtney Kardashian (45) und ihr Ehemann Travis Barker (48) machen aus ihrem Liebesglück keinen Hehl. Die Reality-TV-Persönlichkeit und der Musiker zeigen sich jetzt auf einem neuen Instagram-Foto total verliebt. Mit einem breiten Grinsen auf den Lippen schaut der The Kardashians-Star in die Kamera und kuschelt mit seinem Ehemann. Währenddessen hat der Schlagzeuger seine Arme um seine Partnerin gelegt, die sich um seinen Hals klammert. Kourtney und der Drummer sind in Sachen Bekleidung zudem farblich aufeinander abgestimmt: Sie ist in einen leuchtend roten Pyjama gehüllt, während er ein dazu passendes Shirt trägt.

Neben den liebevollen Aufnahmen des Paars teilt Kourtney auch ein entzückendes Foto ihres zehn Monate alten Sohns Rocky (1), der neugierig vor einem Regal mit Babybüchern steht. Ein weiterer Schnappschuss zeigt außerdem einen gelben Haftnotizzettel von Travis mit der Botschaft: "Küsse an meine Frau – dein Ehemann". Dieser freut sich allem Anschein nach besonders über die Instagram-Fotostrecke seiner Partnerin und kommentiert sie mit den herzlichen Worten: "Ich liebe dich, meine Ehefrau."

Kourtney und Travis sind seit 2022 verheiratet. Im vergangenen Jahr erblickte dann ihr erster gemeinsamer Sohn Rocky das Licht der Welt. Aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41) hat Kim Kardashians (44) ältere Schwester noch drei weitere Kinder namens Mason (14), Penelope (12) und Reign (9). Travis hat aus seiner Ehe mit Shanna Moakler (49) ebenfalls zwei weitere Kinder: Landon (21) und Alabama (18). Die Liebesgeschichte von Kourtney und Travis begann im Jahr 2020 – nach jahrelanger Freundschaft und Nachbarschaft.

Instagram / kourtneykardash Rocky Thirteen Barker, Oktober 2024

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

