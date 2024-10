Maya Jama begeistert als "ungezogene Nichte von Beetlejuice"

Maya Jama (30) hat sich im Zuge der Vorbereitungen auf den Halloween-Abend in die ikonische Horrorfigur Beetlejuice verwandelt und ihren außergewöhnlichen Look direkt als Kostüm-Inspiration auf Instagram geteilt. Die britische Love Island-Moderatorin ist bekannt für ihre extravaganten Halloween-Verkleidungen und ihre glamourösen Partys zum 31. Oktober. Die exklusive Feier, die laut Daily Mail von der Gin-Marke Gordon's gesponsert wird, soll wie jedes Jahr mit einem Star-Aufgebot der Extraklasse aufwarten. So sind Fans bereits gespannt, welche Prominenten in der gruseligsten Nacht des Jahres an der Seite von Maya feiern werden.

Als "ungezogene Nichte von Beetlejuice", wie sie sich selbst betitelt, trägt Maya ein kurzes, gestreiftes Blazerkleid, eine schwarze Seidenkrawatte und kniehohe Strümpfe. Dazu strahlen ihre sonst brünetten Haare in einem leuchtenden Grün. Die Britin ist dafür bekannt, jedes Jahr mit ihren kreativen Kostümen zu überraschen und setzt dabei stets neue Maßstäbe. Im vergangenen Jahr begeisterte sie beispielsweise als Storm aus den X-Men-Filmen. Unter den Fotos zu ihrem diesjährigen Outfit schrieb die Stilikone auf Instagram: "Happy Halloween! Ich bin so aufgeregt, ich könnte platzen!"

Beruflich hat Maya erst kürzlich ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Via Instagram verkündete sie stolz, dass sie nun Co-Besitzerin des schwedischen Pflanzenmilch-Unternehmens Sproud sei. "Ich bin so glücklich, mich meiner schwedischen Herkunft anzunähern und Teil dieser unglaublichen Marke zu sein", schrieb sie und betonte, dass sie schon lange vorhatte, sich auch außerhalb der Unterhaltungsbranche zu engagieren. Privat geht sie diese neuen Herausforderungen als Single an, nachdem sie und Rapper Stormzy (31) vor einigen Monaten beschlossen hatten, getrennte Wege zu gehen.

Getty Images Maya Jama, Moderatorin

Getty Images Maya Jama, Moderatorin 2022

