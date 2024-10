Molly-Mae Hague und Tochter begeistern als Rotkäppchen-Duo

Es ist so weit – die gruseligste Zeit im Jahr hat begonnen. Pünktlich zum Start von Halloween schmeißen sich zahlreiche Promis in kultige Kostüme – wie auch Molly-Mae Hague (25). Auf Instagram teilt die frühere Love Island-UK Bekanntheit nun ein zuckersüßes Foto mit ihren Fans, auf dem sie und Tochter Bambi abgelichtet sind. "Aber Großmutter, was hast du für große Hände?", heißt es zu dem Schnappschuss. Gemeint ist das Märchen Rotkäppchen, denn ihr Nachwuchs ist als die gleichnamige Figur verkleidet. Die Medienpersönlichkeit schlüpft hingegen in das Kostüm des bösen Wolfs, der sich als Oma des Mädchens ausgibt.

Von dem Anblick des Mutter-Tochter-Duos sind die Fans total aus dem Häuschen. "Wow, ikonisch! Du schaffst Erinnerungen für Bambi, die ein Leben lang halten. Du bist die beste Mutter", kommentiert ein Bewunderer, und ein weiterer schwärmt beispielsweise: "Oh mein Gott, ich liebe das. Ihr beide seht sehr bezaubernd aus." Auch Influencerin Tammy Hembrow (30) schließt sich den Lobeshymnen an und schreibt: "Wie süß!"

Molly-Mae ist bei ihren Fans unter anderem für ihre Transparenz beliebt. Zuletzt öffnete sich der Realitystar darüber, wie herausfordernd das Muttersein ab und an für sie ist. Auf der Social-Media-Plattform erzählte sie zum Beispiel von Bambis starker Anhänglichkeit und wie schwer es ist, sie auch nur für kurze Zeit aus den Augen zu lassen: "Es ist unheimlich. Ich kann nicht auf die Toilette gehen oder den Raum verlassen oder irgendetwas tun, ohne dass sie sich die Augen aus dem Kopf weint."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

