Mutmaßliches Opfer von P. Diddy muss Identität preigeben

Rapper P. Diddy (54) wird mit ernsten Anschuldigungen konfrontiert, bei denen es um einen Vorfall vor zwei Jahrzehnten geht. Eine Frau, die unter dem Pseudonym "Jane Doe" auftritt, behauptet, Diddy habe sie bei einer Party sexuell missbraucht. Nun hat Richterin Mary Kay Vyskocil am Gericht für den südlichen Bezirk New Yorks entschieden, dass die Klägerin entweder ihre Identität offenlegen oder die Klage fallen gelassen werden muss. Die Anklage verlangt von der Frau, sich bis zum 13. November mit ihrem wirklichen Namen zu melden, andernfalls wird das Verfahren eingestellt.

Die Klägerin, eine von insgesamt 120 Personen, die von dem in Texas ansässigen Anwalt Tony Buzbee vertreten werden, erklärte, dass sie und eine Freundin 2004 in einem New Yorker Hotelzimmer mit dem berüchtigten Musiker gefangen gehalten wurden, nachdem sie zu einer Afterparty eingeladen worden waren. Die Frau wirft dem Gründer von Bad Boy Records vor, sie sexuell missbraucht und damit gedroht zu haben, sie und ihre Freundin umzubringen, wenn sie seinen Forderungen nicht nachkommt. Diddy, der bereits mit einer Reihe von ähnlichen Anschuldigungen konfrontiert ist, hat diese vehement zurückgewiesen. Ein Vertreter des Musikers erklärte dem Nachrichtendienst TMZ: "Vor Gericht wird sich die Wahrheit zeigen: Herr Combs hat nie jemanden, ob Erwachsene oder Minderjährige, Männer oder Frauen, sexuell angegriffen."

Abseits der aktuellen Anklagen ist Diddy kein Unbekannter für Kontroversen. Im vergangenen Jahr sah er sich einer Reihe von Klagen ausgesetzt, darunter auch einige von seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (38), die ihn der Vergewaltigung und körperlichen Misshandlung bezichtigte. Diese Klage wurde kurzfristig außergerichtlich beigelegt, wobei Diddys Anwalt klarstellte, dass kein Schuldeingeständnis erfolgt sei. Trotz der schweren Vorwürfe und seiner Inhaftierung im Metropolitan Detention Center in Brooklyn behauptet der 54-Jährige hartnäckig seine Unschuld und beschreibt die sich häufenden Klagen als eine Verschwörung. Sein Kampf um Reputation und Freiheit geht weiter, während die Welt gespannt die Entwicklungen in diesem aufsehenerregenden Fall verfolgt.

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

Getty Images P. Diddy im September 2019