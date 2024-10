Rihanna und ihre Söhne entzücken im Familien-Partnerlook

Rihanna (36) hat es wieder einmal geschafft, die Herzen ihrer Fans höher schlagen zu lassen. Auf Instagram teilte die Sängerin neue, zuckersüße gemeinsame Fotos mit ihren beiden Söhnen RZA und Riot Rose (1). Darauf posieren die drei in zueinander passenden Pyjamas aus Rihannas "Savage X Fenty"-Kollektion. In der Bildunterschrift kommentierte die Grammy-Gewinnerin die Aufnahmen augenzwinkernd: "Wir sind jetzt offiziell eine dieser Familien, die zu den Feiertagen im Partnerlook auftauchen."

Die Fotos zeigen Rihanna in einem dunkelblauen Einteiler mit reichlich Goldschmuck und bunten Lockenwicklern im Haar, während RZA und Riot in passenden Outfits strahlen. Viele Fans kommentierten, wie sehr RZA bereits jetzt seinem berühmten Vater A$AP Rocky (36) ähnelt. "RZA ist Rocky ja wie aus dem Gesicht geschnitten!", bemerkte ein Follower erstaunt. Diese Ähnlichkeit gefällt offenbar auch Mama Rihanna. So verriet Rocky in einem Interview mit der Vogue: "Rihanna besteht darauf, dass die Babys Mini-Rocky-Outfits haben. Die Kleiderschränke der Kleinen sind voll von Babyversionen meiner Kleidungsstücke."

Rihanna und Rocky sind seit 2020 offiziell ein Paar, kennen sich aber schon seit vielen Jahren. Die Sängerin erzählte, dass die COVID-19-Pandemie ihre Beziehung beschleunigt habe: "Ohne COVID hätten wir uns viel mehr Zeit gelassen, um uns aneinander zu gewöhnen und zu wissen, dass wir bereit sind, es ernster anzugehen." Seit sie Eltern geworden sind, hat sich das Leben der beiden Weltstars augenscheinlich sehr zum Positiven verändert. So sagte Rocky in einem Gespräch mit Zane Lowe (51) von Apple Music über das Vatersein: "Ich bin jetzt Mitglied des Papa-Clubs und mit Leib und Seele Vater. Ich komme jeden Tag nach Hause ins Paradies. Ich bin so dankbar."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

MEGA Rihanna und A$AP Rocky, Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige