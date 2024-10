Sofort verliebt: So happy ist Sophie Turner mit Peregrine

Im September des vergangenen Jahres verkündeten die Game of Thrones-Bekanntheit Sophie Turner (28) und der Musiker Joe Jonas (35) überraschend ihre Trennung. Nur wenige Monate später fand Sophie in dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson die neue Liebe. Im Interview mit Harper’s Bazaar spricht die Schauspielerin nun so offen wie noch nie über ihre neue Beziehung. "Es ging alles sehr schnell", betont sie. Denn nach dem Liebeszerwürfnis sei die zweifache Mutter lediglich auf einem einzigen Date gewesen – und zwar direkt mit Peregrine: "Das war das erste und das letzte Date, und es war großartig!"

Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin kommt die 28-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Als sie auf den Briten, der der fünfte Viscount of Cowdray werden soll, angesprochen wird, soll sie laut Zeitschrift ganz rot geworden sein. "Er ist reizend. Er ist lustig, und er bringt die freche Seite von mir zum Vorschein, die lustige Seite. Er bringt mich wieder zum Strahlen", plaudert die X-Men-Bekanntheit begeistert aus.

Vor ihrer Trennung waren Sophie und Joe ganze sieben Jahre zusammen und galten als Traumpaar. Bezüglich möglicher Trennungsgründe hält sich die Schauspielerin bedeckt: "Ich befinde mich gerade in einem Gerichtsverfahren, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Aber es war unglaublich traurig. Wir hatten eine wunderbare Beziehung, und es war hart", gesteht die 28-Jährige. Nach der Scheidung ist Sophie von L.A. wieder zurück in ihre Heimat nach Großbritannien gezogen und dort nun überglücklich: "Es fühlte sich an, als wäre mein Leben pausiert gewesen, bis ich nach England zurückkehrte."

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner, 2024

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

