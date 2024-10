Sommerhaus-Stefan meldet sich nach heftigem Unfall zu Wort

Stefan Kleiser schockte seine Fans am Dienstag mit einer schlimmen Nachricht: Der Sommerhaus-Teilnehmer zog sich während der Gartenarbeit eine schmerzhafte Verletzung zu. Nun meldet sich der Partner von Theresia Fischer (32) erstmals auf Instagram zurück: "Ich habe so viele tolle Genesungswünsche zu meinem Unfall bekommen, das tut der Seele so gut", freut er sich aus seinem Krankenhausbett heraus und fügt hinzu: "Ganz typisch Gartenunfall. Drei Meter hoch, Leiter rutscht weg und darunter ist mein Gartenzaun mit Metallspitzen. Ich bin aufgespießt worden wie ein Schaschlikspieß. Andere Leute mussten mich hinunter hieven." Der Zaun habe sich bis auf den Knochen durch seine Haut gebohrt, berichtet der Zahnarzt. Er versichert aber, dass er schon ganz bald wieder der Alte sein wird.

Auch Theresia äußerte sich bereits zu dem Unfall ihres Partners und machte ihm gleichzeitig eine niedliche Liebeserklärung. Auf diese reagiert Stefan im gleichen Atemzug und repostet die Story seiner Frau. Dazu schreibt er: "Meine allerliebste Theresia. Ich bin so stolz auf deine Arbeit in Istanbul." Die GNTM-Bekanntheit kann momentan nämlich nicht an der Seite ihres Partners sein, da sie sich aus beruflichen Gründen in Istanbul befindet. Offenbar störte es einige Fans, dass sich der Realitystar nicht direkt in den Flieger setzte, um Stefan beizustehen. Für den Reality-TV-Neuling scheint das aber überhaupt kein Problem zu sein. Er weiß, dass seine Partnerin in Gedanken bei ihm ist.

Stefans Unfall ereignete sich Anfang der Woche, als er die Eibenhecke in seinem Garten beschneiden wollte. "Ich habe zu Hause die Eibenhecke geschnitten und die Leiter fiel um. Ich bin abgeschmiert und mit dem linken Oberarm auf den spitzen Metallzaun gefallen. Mein Arm wurde dabei regelrecht aufgespießt", berichtete er anschließend gegenüber Bild. Die schmerzhafte Fleischwunde musste daraufhin operativ behandelt werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und ihr Partner Stefan, März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / docstefankleiser "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Stefan Kleiser, Juni 2024

Anzeige Anzeige