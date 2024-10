Trotz Neuerung: Barbara Schöneberger bleibt ESC-Moderatorin

Am Dienstag sorgte RTL für eine große Überraschung: Der Sender verkündete, dass unter anderem Stefan Raab (58) im nächsten Jahr in der Jury des Vorentscheids zum Eurovision Song Contest sitzen wird. Nun liefert RTL weitere Details zum bevorstehenden Vorentscheid. "In vier großen Primetime-Liveshows [...] werden Stefan Raab und seine Kolleg:innen in der Jury aus 24 Acts den Besten suchen und finden", heißt es vielversprechend in der Pressemitteilung. Ein besonders wichtiges Detail lässt der Sender ebenfalls nicht aus: Wie bereits die letzten acht Male zuvor wird offenbar wieder Barbara Schöneberger (50) im nächsten Jahr als Moderatorin durch die Sendung führen!

Mit Barbara als Gesicht des ESC-Vorentscheids halten sich die Produzenten an eine beliebte Tradition. Trotzdem gibt es im nächsten Jahr auch Änderungen. "Die Entscheidung, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest in der Schweiz antritt, liegt in dieser Show vollkommen in den Händen der Zuschauer:innen zu Hause", macht der Sender deutlich. Im großen Finalen können nämlich die Fans von zu Hause aus per Telefon oder Online-Voting für den Favoriten wählen.

Dass Stefan im nächsten Jahr als Jurymitglied wieder mit dabei ist, wird viele Fans freuen. Denn der Entertainer ist der Mann hinter Lena Meyer-Landruts (33) ESC-Gewinn im Jahr 2010. Auch für 2025 hat sich der Moderator Großes vorgenommen. "Ich mache das hier nicht, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ich will gewinnen! Wenn wir nur Zweiter werden, können Sie mich danach auch abstrafen", stellt der 58-Jährige auf der Pressekonferenz klar. Auch ein Comeback von Lena schließt Stefan nicht aus: "Wir haben noch nicht darüber gesprochen, hatten aber vor vier Wochen [...] Kontakt."

Raab Entertainment / RTL / ARD / NDR / Willi Weber Inga Leschek, Stefan Raab und Christine Strobl im Oktober 2024

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Jahr 2011

