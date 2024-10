Wie ein Pyjama? Rihanna rockt Leoparden-Jumpsuit beim Dinner

Rihanna (36) lässt es lässig angehen. Der Popstar ist bekannt dafür, gerne mal auf ausgefallenere, aber stylishe Outfits zu setzen. So fiel die zweifache Mutter auch bei einem Abendessen in Santa Monica mit einem coolen It-Piece auf: Sie trug einen lockeren Jumpsuit mit Leopardenmuster, mit dem man es sich nach dem Essen wohl auch direkt auf der Couch gemütlich machen kann. Ein wenig Glamour durfte dann aber doch nicht fehlen – Rihanna kombinierte den Ganzkörperanzug mit funkelnden Stilettos und einer großen Sonnenbrille. Das Dinner genoss die Sängerin ohne ihren Partner A$AP Rocky (36), dafür aber mit einer Gruppe von Freunden.

Dass Rihanna nicht nur lässig, sondern auch sexy kann, bewies sie nur wenige Tage zuvor. Zu Gast auf dem Event The City of Genius zog sie sämtliche Register und hüllte ihre Kurven in einen Catsuit, der wie eine zweite Haut saß. Der Anzug glänzte in einem verführerischen Rot und auch hier verbarg die 36-Jährige ihre Augen hinter einer großen Sonnenbrille. An dem Abend war sie ebenfalls ohne ihren A$AP unterwegs, aber wenn die beiden zusammen auftreten, dann meist in stylish abgestimmten Outfits oder sogar im Partnerlook.

Mit dem Rapper ist Rihanna bereits seit 2020 liiert und die beiden scheinen eine unerschütterliche Beziehung zu führen. Daraus gingen zwei gemeinsame Söhne hervor. Der kleine RZA erblickte im Mai 2022 das Licht der Welt. Im Februar 2023 enthüllt die "Diamonds"-Interpretin ihre zweite Schwangerschaft – und das auf spektakuläre Weise während ihrer Super Bowl-Halbzeitshow. Söhnchen Riot Rose kam dann im darauffolgenden August zur Welt. Und wenn es nach RiRi geht, ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Sie hätte gerne noch ein Schwesterchen für ihre Jungs, wie sie Extra verriet: "Ein freches Mädchen wäre so toll!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Rihanna im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky in Paris im Juni 2023

Anzeige Anzeige