Zoë Kravitz schlendert nach Trennungsgerüchten durch NYC

Drei Jahre gingen Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) gemeinsam durchs Leben. Nun sollen die beiden Hollywoodstars getrennt sein. Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen die Tochter von Rocklegende Lenny Kravitz (60) nun das erste Mal seit dem Aufkommen der Gerüchte. Auf den Paparazzi-Fotos läuft die Schauspielerin durch die Straßen von New York. Bei ihrem Spaziergang verbirgt sie ihr Gesicht hinter einer Sonnenbrille und einer Cap. Die Miene des Promi-Sprosses ist versteinert und gibt wenig Einsicht in seine aktuelle Gefühlslage. Außerdem ist nicht zu erkennen, ob die "The Batman"-Darstellerin ihren Verlobungsring trägt, da sie ihre Finger vor den Kameras versteckt.

Das Gerücht vom Liebes-Aus der beiden Filmstars verbreitete sich am Dienstag und wurde noch nicht offiziell bestätigt. Der 44-Jährige und seine vermeintliche Ex-Verlobte werden sich in Zukunft allerdings nicht aus dem Weg gehen können. Channing und Zoë arbeiten nämlich an einem gemeinsamen Filmprojekt. Laut Deadline werden die Dreharbeiten von "Alpha Gang" bald starten. Mit dabei sind auch andere bekannte Schauspieler, wie Dave Bautista (55), Cate Blanchett (55) und Riley Keough (35).

Für die meisten Fans des Paares kommt die Trennung ziemlich überraschend. Doch eine Expertin für Körpersprache stellte schon bei einem gemeinsamen Auftritt im August erste Warnzeichen fest. "Channing scheint sich wenig Mühe zu geben, irgendwelche Probleme zu verleugnen oder zu überspielen. Er steht da und posiert mit einem eher mürrischen Gesichtsausdruck und einer Hand in der Tasche", gab Judi James gegenüber Daily Mail zu bedenken. Zoë hingegen habe breit gelächelt und damit versucht, jegliche Probleme zu kaschieren.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz

