Trennung von Zoë: Deutete Channing Tatum es schon vorher an?

Zwischen Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) soll alles aus sein. Angeblich haben sich die Tochter von Lenny Kravitz (60) und der Schauspieler getrennt. Bei ihrem letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt im August, der Europapremiere von "Blink Twice", sei bereits eine gewisse Distanz zwischen den beiden Hollywoodstars aufgefallen. Insbesondere Haltung und Mimik der beiden Stars ließen auf mögliche Spannungen schließen, erklärt die Körpersprachexpertin Judi James gegenüber Daily Mail. Vor allem bei Channing sei dies deutlich gewesen: "Channing scheint sich wenig Mühe zu geben, irgendwelche Probleme zu verleugnen oder zu überspielen. Er steht da und posiert mit einem eher mürrischen Gesichtsausdruck und einer Hand in der Tasche."

Die 35-Jährige habe bei der Premiere den Eindruck gemacht, eine glückliche Fassade aufrechterhalten zu wollen. "Es ist Zoë, die zu versuchen scheint, den Eindruck zu erwecken, dass sie ein liebendes Paar sind, indem sie ihm ein Lächeln zuwirft, um ihn daran zu erinnern, auch zu lächeln", schildert Judi. Channing habe es aber kaum geschafft, zu lächeln. Auch Zoës Blick hätte sich etwas verdunkelt, als sie weggeschaut hatte. Die Expertin vermutet deshalb: "Es gibt einen Hinweis darauf, dass ihre Trennung zumindest für einen von ihnen eine Überraschung gewesen sein könnte." Kam das Liebes-Aus also eher von Channing?

Bisher haben sich weder der 44-Jährige, noch Zoë zu den Trennungsgerüchten geäußert, genaue Details zu den Hintergründen gibt es deshalb noch nicht. Die beiden hatten sich am Set von "Blink Twice" kennengelernt. Als die beiden für den Thriller die Werbetrommel rührten, schien eigentlich auch noch alles in Ordnung gewesen zu sein. In einem Interview in der "The Tonight Show" bezeichnete Channing seine Partnerin zu dem Zeitpunkt auch noch als die Liebe seines Lebens. Eigentlich hatten sie auch vor, im kommenden Jahr zu heiraten. Doch daraus wird nun wohl nichts.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

