Auch Orlando Bloom wird in Katys Immobilienprozess aussagen

Im Juli 2020 kaufte Katy Perry (40) dem US-Veteranen Carl Westcott seine Villa in Montecito, Kalifornien, für einen Millionenbetrag ab. Kurz nach der Vertragsunterzeichnung änderte der 85-Jährige jedoch seine Meinung. Denn laut ihm sei er bei Vertragsschluss aufgrund seiner tödlichen Krankheit nicht zurechnungsfähig gewesen. Seither befindet sich die Popsängerin mit der Familien des Veteranen in einem erbitterten Rechtsstreit. Am 25. Februar soll erneut vor Gericht über den Kaufpreis der Immobilie verhandelt werden. Wie Daily Mail berichtet, soll bei dieser Verhandlung nun auch Katys Verlobter Orlando Bloom (47) aussagen.

Seit Ende letzten Jahres ist Katy rechtmäßige Eigentümerin des Anwesens. Ein Gericht hatte, trotz Carls Einwänden, den Vertrag als vorschriftsmäßig befunden. Nach dem Verfahrenssieg der American Idol-Jurorin war der Rechtsstreit jedoch noch nicht beigelegt worden. Jetzt ist es Katy, die gegen Carl und seine Familie vor Gericht zieht. Die Popsängerin verlangt von dem Ex-Soldaten umgerechnet knapp 5,5 Millionen Euro. Sie fordert die Summe als Schadensersatz, denn laut ihr habe sich das Anwesen in einem schlechteren Zustand als gedacht befunden. Aufgrund dieser Behauptung will die Familie des Veteranen nun den "Troja"-Star vorladen. Er habe das Anwesen vor Kaufabschluss mehrfach besucht und den Zustand gut gekannt. "Die Familie ist der festen Überzeugung, dass Orlando als Zeuge aussagen sollte, da er stark in die Verwaltung des Anwesens involviert war", erklärt ein Informant gegenüber des US-amerikanischen Magazins.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katy aufgrund von Immobilien in einen Rechtsstreit gerät. Im Jahr 2015 wollte die Musikerin ein Kloster in Los Angeles für umgerechnet rund 14 Millionen Euro erwerben und in ein Wohnhaus umbauen. Doch zwei Nonnen des Klosters stellten sich der 40-Jährigen in den Weg. Sie wollten den Kauf verhindern und zogen deshalb sogar vor Gericht. "An Katy Perry, bitte hören Sie auf. Der Kauf tut niemandem gut, stattdessen verletzt er viele Menschen", richtete Schwester Catherine Rose Holzman laut Berichten von KTTV damals emotionale Worte an die Sängerin. Das Verfahren wurde sogar noch emotionaler. Während einer Anhörung vor Gericht ereignete sich Tragisches: Die 89-jährige Nonne brach zusammen und verstarb wenig später.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

