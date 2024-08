Premiere: Gigi Hadid urlaubt mit Bradley Coopers Tochter Lea

Schon seit über einem Jahr gehen Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) gemeinsam durchs Leben. Nun scheint es zwischen dem Sänger und dem Model richtig ernst zu werden. Denn wie neue Schnappschüsse von Daily Mail zeigen, urlaubt das Paar derzeit auf Sardinien – und das zusammen mit Bradleys Tochter Lea (7) und seiner Mutter Gloria Campano. Das Besondere: Es ist das erste Mal, dass die Victoria's Secret-Bekanntheit mit der Siebenjährigen zu sehen ist. Gigis eigene Tochter Khai (3) war auf der Reise hingegen nicht dabei.

Die Paparazzi-Bilder zeigen, wie die Gruppe auf einer Landebahn aus einem schwarzen SUV aussteigt. Dabei hält Bradley liebevoll die Hand seiner Tochter. Lea scheint schon richtig in Urlaubsstimmung zu sein: Das kleine Mädchen strahlt in einem sommerlichen rosafarbenen Blumenkleid. Auch die Erwachsenen tragen entspannte Looks. Der "American Sniper"-Star trägt luftige Hosen, ein lässiges T-Shirt und seine Haare zu einem lockeren Dutt gebunden. Auch Gigi ist gut für die italienische Hitze gewappnet. Zu blauen Jeans und einem weißen T-Shirt kombiniert das Vogue-Covergirl eine lässige Baseballkappe und eine dunkle Sonnenbrille.

Leas Mutter ist das Supermodel Irina Shayk (38), mit der Bradley von 2015 bis 2020 zusammen war. Vater zu sein, ist für den 49-Jährigen etwas ganz Besonderes. Das machte er vor wenigen Monaten im Podcast "Armchair Expert" deutlich. Dort legte der Schauspieler ein ehrliches Geständnis ab: "Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich nicht Vater wäre." Die Geburt der kleinen Lea sei für ihn eine Art "Anker" in einer schweren Zeit gewesen, in der er unter anderem mit einer Drogensucht kämpfte.

