Christian Wolf hat mit Botox und Hyaluron experimentiert

Christian Wolf ist ein bekennender Fitnessfanatiker. Doch nun gibt er in seiner Instagram-Story zu, dass er bei seiner Optik schon mal nachgeholfen hat: "Ich habe vor einiger Zeit, noch bevor ich mit Romi (25) zusammen kam, Botox und etwas Hyaluron getestet. Seitdem habe ich nichts mehr gemacht." Damit bezieht er sich auf die Frage eines Followers, ob er etwas an sich machen ließ, da er jünger aussehe.

Für Christian habe sein verjüngtes Aussehen aber nicht unbedingt mit seinem Beauty-Eingriff zu tun. "Für mich hängt es ehrlicherweise meisten davon ab, wie viel Schlaf ich bekomme. Auf Reisen und in hohen Stressphasen sind das leider teilweise nur fünf Stunden, was echt viel zu wenig ist", erklärt er außerdem in seiner Story.

Es ist nicht das erste Mal, dass Christian öffentlich zu seinen Schönheitseingriffen steht. Im Juni hatte er eine Haartransplantation. Im Netz erklärte er damals: "Weil ich es wollte. Der Stress, eine Firma mit über 1.000 Mitarbeitern aufzubauen, hat definitiv auch bei mir Spuren hinterlassen." Besonders seinen Geheimratsecken und seinem Haarkranz ging es an den Kragen.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

