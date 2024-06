Wegen Stress: Christian Wolf brauchte Haartransplantation!

Christian Wolf zeigt seine haarige Veränderung! Auf Instagram gibt der Influencer nun ganz private Einblicke: Er nimmt seine Follower bei seiner Haartransplantation mit! Dabei geht er zudem auf seine Beweggründe ein: "Weil ich es wollte. Der Stress, eine Firma mit über 1.000 Mitarbeitern aufzubauen, hat definitiv auch bei mir Spuren hinterlassen." Aus diesem Grund habe der Unternehmer seine Geheimratsecken und seinen Haarkranz auffüllen wollen. In dem angefügten Clip zeigt Christian seinen Fans seinen Tagesablauf am Tag der OP.

Christian habe sich bereits vor zwei Monaten zu dem Schritt entschlossen – und das habe wohl seine Liebsten ganz schön überrascht. "Und alle Leute aus meinem Umfeld, denen ich es gesagt habe, haben es anfangs gar nicht verstanden, weil sie bei mir noch nie irgendwie Geheimratsecken gesehen haben, aber das liegt daran, dass ich meine Frisur extra so trage", erklärt er im Video. Insgesamt sechs Stunden lang habe der Eingriff exklusive Pause gedauert.

Nicht nur Christians Beruf scheint ihm in der letzten Zeit einiges abverlangt zu haben. Aufgrund seiner Trennung von Antonia Elena kann er Sohnemann Noah Leon nicht so häufig wie geplant sehen. Der Fitnessenthusiast wolle aber das Beste aus der Situation machen. "Einfach das akzeptieren, was ist, und immer das Positive daraus ziehen und machen. Und ich bin jetzt zum Beispiel sehr zufrieden darüber, wie gut, freundlich und unkompliziert wir das bisher mit den Besuchen hinbekommen", äußerte er sich vor wenigen Monaten in seiner Story auf Instagram.

Instagram / christianwolf Christian Wolf im Juni 2024

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

